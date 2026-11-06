Adres transfirió $61,33 billones a salud en 2026 con crecimiento del 20,92 por ciento

La Adres reporta un aumento del 20,92 por ciento en los giros a IPS en el primer semestre de 2026. El detalle de los montos y las EPS con menor eficiencia revela el estado actual del sector.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocida como Adres, confirmó un despliegue financiero significativo durante los primeros nueve meses del año en curso. La entidad trasladó directamente la suma de 61.330 millones de pesos a instituciones prestadoras de servicios de salud y a proveedores de tecnologías sanitarias. Este volumen representa un incremento sustancial del 20,92 por ciento en comparación con los 50.720 millones de pesos distribuidos durante el mismo periodo del año anterior 2025.

Mecanismo de giro directo y recursos por UPC

El balance oficial, divulgado por la entidad el 5 de noviembre, detalla que en el mes de septiembre se reconocieron 8.560 millones de pesos bajo el concepto de Unidad de Pago por Capitación. De esta cifra global, 7.570 millones de pesos fueron transferidos directamente a 3.818 IPS y proveedores, mientras que el resto se distribuyó mediante otros mecanismos administrativos. Este giro directo constituye el 89,35 por ciento de la UPC reconocida en el régimen subsidiado y el 87,56 por ciento en el régimen contributivo.

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La distribución de estos fondos se ejecutó conforme a la programación presentada por las entidades promotoras de salud. En lo referente al mes de septiembre, 4.420 millones de pesos correspondieron al régimen subsidiado y 4.140 millones al contributivo. En el primer caso, la Adres reconoció 4.419.565 millones de pesos, los cuales, tras restituciones por 90.030 millones de pesos, dejaron un valor neto de 4.329.536 millones de pesos. De este monto neto, aproximadamente 3.950 millones de pesos se transfirieron directamente a 3.521 IPS y proveedores, mientras que las EPS recibieron 372.811 millones de pesos netos.

En el régimen contributivo, se reconocieron 4.136.105 millones de pesos. Las transferencias directas alcanzaron 3.621.445 millones de pesos, distribuidos entre 3.260 prestadores y proveedores. Las aseguradoras recibieron 485.367 millones de pesos y otros 23.102 millones de pesos quedaron pendientes de programación para giro directo. El giro directo funciona como el mecanismo mediante el cual la Adres transfiere recursos a las IPS y proveedores de tecnologías sin que el dinero pase previamente por las EPS.

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Desempeño de las EPS y distribución del capital

La liquidación también contempló 860.000 millones de pesos destinados a las EPS para gastos administrativos y otros pagos gestionados a través de sus tesorerías. Además, se aplicaron descuentos por valor de 12.256 millones de pesos. Entre enero y septiembre, el régimen subsidiado concentró 31.640 millones de pesos en transferencias directas, equivalentes al 51,59 por ciento del total. Por su parte, el régimen contributivo recibió 29.690 millones de pesos, representando el 48,41 por ciento restante.

El aumento de 10.610 millones de pesos respecto al 2025 estuvo relacionado, según la Adres, con el mayor valor de la UPC reconocida durante 2026. En cuanto a los recursos destinados al aseguramiento, el acumulado llegó a 78.580 millones de pesos, frente a los 68.560 millones registrados en los primeros nueve meses del año anterior. El régimen subsidiado sumó 39.680 millones de pesos, con un crecimiento del 18,55 por ciento, mientras que el contributivo alcanzó 38.900 millones de pesos, un incremento del 10,86 por ciento.

Líderes del mercado y vigilancia del cumplimiento

La clasificación de beneficiarios muestra una concentración notable en las principales instituciones. Las primeras 20 IPS y proveedores recibieron conjuntamente 13.110 millones de pesos, equivalentes al 21,37 por ciento del giro directo acumulado. Droguerías y Farmacias Cruz Verde encabezó el listado con 1.310 millones de pesos. Le siguieron Colsubsidio, con 1.290 millones de pesos, y Clínica Colsanitas, con 1.180 millones de pesos. Otras instituciones destacadas incluyen Virrey Solís IPS, Disfarma, Cafam, Audifarma, Fundación Valle del Lili y el Instituto Nacional de Cancerología.

Los otros 4.137 beneficiarios concentraron 48.220 millones de pesos, correspondientes al 78,63 por ciento de los recursos transferidos. El seguimiento a las EPS bajo vigilancia especial o con incumplimientos del indicador de patrimonio adecuado evidenció diferencias significativas. En el régimen contributivo, Nueva EPS registró 6.950 millones de pesos en giros directos, seguida de Suramericana con 6.160 millones, Sanitas con 5.970 millones, Salud Total con 4.210 millones y Famisanar con 2.200 millones.

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En contraste, Asmet Salud, Emssanar y Dusakawi presentaron porcentajes de giro directo del 25 por ciento, 1 por ciento y 38 por ciento, respectivamente, frente a la UPC reconocida. En el régimen subsidiado, las aseguradoras analizadas acumularon 17.760 millones de pesos en transferencias directas, equivalentes al 82,91 por ciento de los 21.420 millones de pesos reconocidos. Nueva EPS recibió 8.340 millones de pesos, Coosalud 3.700 millones y Emssanar 2.160 millones, revelando la dinámica actual de flujo de caja en el sistema de salud colombiano.