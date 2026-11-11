Adriana Betancur continúa en cuidados intensivos tras complicaciones renales

La presentadora colombiana Adriana Betancur sigue atendida en la Clínica Palermo después de una peritonitis y problemas renales, con diálisis y cuidados intensivos. La familia pide un nefrólogo y apoyo en redes.

La presentadora de televisión colombiana Adriana Betancur, de 46 años, sigue en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Palermo en Bogotá tras complicaciones renales y peritonitis que han requerido diálisis. Sus familiares y colegas han llamado a la atención de un nefrólogo para evaluar su tratamiento.

Datos de la evolución médica

El médico había iniciado la diálisis y la paciente permanecía respirando por sus propios medios, según la actualización difundida por la familia en Instagram. La clínica hospitaliza a Betancur bajo cuidados intensivos y sin traslado a otra institución, debido al delicado estado de salud.

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Solicitud de apoyo en redes

Milena López, quien colaboró con Betancur en Noticias RCN y Muy buenos días, pidió ayuda urgente el 10 de noviembre, buscando un nefrólogo que pudiera atenderla en la misma clínica. López explicó que la peritonitis y las complicaciones renales requerían atención prioritaria y que el traslado era riesgoso.

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Reacciones de la familia

Leonardo Betancur, hermano de la comunicadora, explicó las dificultades para conseguir una valoración especializada. Los miembros de la familia han estado pendientes de la respuesta del organismo al tratamiento de diálisis y al posible retiro de la intubación.

Próximos pasos y atención continuada

La unidad de cuidados intensivos continúa monitorizando la respiración y la evolución de la terapia. Se mantiene la esperanza de que la paciente mejore y que el nefrólogo pueda determinar los próximos procedimientos para su recuperación. La familia y los colegas siguen solicitando apoyo y comparten actualizaciones periódicas sobre el estado de Adriana Betancur.