Adriana Betancur en estado crítico por negligencia médica

La presentadora Adriana Betancur enfrenta una grave crisis de salud en la Clínica Palermo debido a la falta de atención nefrológica inmediata.

La reconocida presentadora colombiana Adriana Betancur se encuentra actualmente en estado crítico dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo en Bogotá. Esta emergencia sanitaria ha sido confirmada por su hermano, Leonardo Betancur, quien ha detallado las graves omisiones médicas que han llevado a la comunicadora a depender de un respirador artificial y a enfrentar complicaciones severas como la peritonitis.

Crisis Médica y Falta de Especialistas

El ingreso de Adriana Betancur al centro médico ocurrió el domingo pasado tras reportar un fuerte dolor físico, pero la situación escaló rápidamente debido a la ausencia de personal especializado. Su hermano declaró a Caracol Radio que la presentadora lleva tres días hospitalizada sin recibir la diálisis urgente que requiere para estabilizar su condición renal crónica. Los médicos iniciales no tuvieron en cuenta sus antecedentes médicos específicos, lo que provocó que no recibiera el tratamiento necesario durante los primeros días de internamiento.

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Respuesta del Entorno Artístico

Mientras la familia luchaba contra el tiempo, figuras públicas como la también presentadora Milena López activaron alertas en redes sociales para buscar ayuda inmediata. Milena López publicó historias en Instagram solicitando urgentemente la presencia de un nefrólogo en la Clínica Palermo, acompañando su mensaje con un video directo pidiendo la intervención de un especialista capaz de atender a Betancur. Esta acción digital buscó visibilizar la urgencia de la situación ante la comunidad del entretenimiento nacional.

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Antecedentes de Salud Renal

La vulnerabilidad actual de Adriana Betancur es consecuencia de una larga batalla contra la enfermedad renal diagnosticada en 2011 durante un chequeo rutinario. Tras ser declarada virreina de Señorita Antioquia en 2004 y del Reinado Nacional del Café en 2005, la presentadora mantuvo su carrera en Canal RCN mientras gestionaba su salud. Recibió un trasplante de riñón en 2014 que funcionó satisfactoriamente hasta 2019, año en que su cuerpo rechazó el órgano implantado.

Negligencia Confirmada y Diagnóstico Actual

Leonardo Betancur confirmó que finalmente llegó un nefrólogo a la clínica después de la difusión masiva de la noticia entre el lunes y el martes, pero calificó la atención previa como una grave negligencia. La presentadora presenta además peritonitis, una inflamación del peritoneo que recubre la pared interna del abdomen. El hermano señaló que la institución carece de unidad renal propia, obligándoles a esperar la llegada de especialistas externos mientras ella estaba intubada para proteger sus pulmones.