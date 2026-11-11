Adriana Betancur en UCI: Detalles de su cirugía y complicaciones renales

La presentadora Adriana Betancur se encuentra en la UCI de la Clínica Palermo tras una cirugía exitosa. Su familia aclara su estado crítico y sus complicaciones renales recientes en Bogotá.

La familia de la destacada presentadora Adriana Betancur ha emitido un comunicado oficial sobre su situación médica actual. Betancur se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Palermo en Bogotá. Esta ubicación es donde enfrenta complicaciones derivadas de una enfermedad renal que arrastra desde hace varios años.

Actualización sobre el estado de salud

El mensaje fue publicado en la cuenta de Instagram de Adriana. En la publicación, su familia agradece a todos aquellos que les han escrito y llamado para preguntar por la salud de la comunicadora social. Los familiares expresan que saben que muchos están preocupados y pendientes de su salud. Por eso quieren contarles que Adriana salió de cirugía y que, gracias a Dios, todo salió bien.

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Aunque el procedimiento quirúrgico al que fue sometida Betancur este miércoles fue exitoso, todavía se encuentra en recuperación. El equipo médico la mantiene bajo estricta supervisión médica en la Unidad de Cuidados Intensivos. De acuerdo con sus familiares, Adriana sigue en un estado delicado de salud que requiere atención constante.

Contexto médico y complicaciones recientes

Su hermano, Leonardo Betancur, explicó a Caracol Radio que la presentadora ingresó al centro médico el domingo. Esto ocurrió luego de presentar un fuerte dolor abdominal. El síntoma terminó siendo a causa de una peritonitis. Esta inflamación afecta al peritoneo, la membrana que recubre la pared interna del abdomen y los órganos abdominales.

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La peritonitis se produjo debido al catéter peritoneal que tenía Adriana para realizarse la diálisis. Debido a esta condición, tuvo que suspender el procedimiento de diálisis habitual. Además, el hermano de la presentadora señaló que la acumulación de líquidos hizo que sus pulmones se vieran afectados.

En la noche de este lunes, la situación se agravó y tuvo que ser intubada. Inmediatamente después fue ingresada en la UCI. También ha recibido hemodiálisis, un procedimiento que permite filtrar la sangre. Esta técnica retira los desechos y líquidos que los riñones no pueden eliminar adecuadamente.

Historial clínico y lucha contra la enfermedad

Desde hace más de una década, la comunicadora social ha compartido detalles de su lucha contra la enfermedad renal. En 2011, durante un chequeo médico de rutina, fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Este diagnóstico marcó el inicio de su batalla constante con la salud.

Tres años después, recibió un trasplante de riñón. El órgano funcionó adecuadamente durante varios años. Sin embargo, en 2019, su cuerpo rechazó el órgano trasplantado. Desde entonces, Betancur ha tenido que someterse a diálisis. Actualmente espera la posibilidad de recibir un nuevo riñón compatible.

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En medio de esta condición de salud, Betancur permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Palermo. Su hermano Leonardo Betancur también mencionó que este martes sus familiares y amigos alzaron la voz pidiendo un nefrólogo de manera urgente. El objetivo era valorarla en la clínica para establecer un plan de tratamiento adecuado.

Posición de la familia ante la crisis

Los familiares han sido transparentes sobre el impacto emocional de esta situación. Han descrito estos días como muy difíciles para su familia. Están llenos de angustia y mucha incertidumbre debido a la gravedad de los síntomas.

A pesar de la gravedad, mantienen la esperanza como pilar fundamental. Han declarado que estos momentos también son de fe y esperanza. Seguirán confiando en Dios y en la fortaleza de Adriana Betancur para superar esta nueva complicación.

El servicio de nefrología ya logró ser obtenido para la paciente. Esto representa un paso importante en su proceso de estabilización. La familia continúa agradeciendo el apoyo recibido mientras esperan una mejoría en su estado de salud.