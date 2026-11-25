La presentadora Adriana Betancur, hospitalizada en la Clínica Palermo, necesita donaciones urgentes de sangre tipo O negativo tras una nueva cirugía por peritonitis.

La presentadora colombiana Adriana Betancur fue ingresada nuevamente al quirófano en la noche del lunes 23 de noviembre, lo que ha generado una alerta inmediata entre su círculo cercano y el público en general. La información fue confirmada oficialmente por la periodista Karla Arcila, quien compartió en su cuenta de X que la figura pública requiere apoyo financiero y humano en este momento crítico de su recuperación.

Emergencia y Solicitud de Donaciones Sangüíneas

Tras la intervención quirúrgica, la situación de Betancur se tornó más delicada, requiriendo la intervención de la comunidad para asegurar su supervivencia. Karla Arcila publicó un segundo mensaje en la misma plataforma solicitando con urgencia donaciones de sangre tipo O negativo para ser entregadas en Bogotá. Arcila instó directamente a sus conocidos y seguidores a contactarla por mensajes directos si desean colaborar con esta causa vital para la salud de la periodista.

Also read Adriana Betancur fue sometida a nueva cirugía. Solicitan sangre y oraciones: 'Urgente'

Historial Médico e Ingreso a la UCI

Betancur se encuentra hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá desde el pasado 8 de noviembre, donde su cuadro clínico se agravó rápidamente debido a complicaciones derivadas de su condición de salud preexistente. Su hermano, Leonardo Betancur, explicó inicialmente que la presentadora ingresó al centro médico tras sufrir un dolor intenso que resultó ser una peritonitis, una inflamación severa del peritoneo, la membrana que recubre la pared interna del abdomen y los órganos abdominales.

Esta afección provocó un compromiso significativo con el catéter peritoneal que la presentadora utiliza para realizarse la diálisis, un tratamiento necesario debido a su diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Betancur lucha contra esta enfermedad renal desde hace más de una década, habiendo sido diagnosticada en 2011 durante un chequeo médico rutinario, tres años antes de recibir un trasplante de riñón que funcionó exitosamente hasta 2019.

Advertisement

Progresión Clínica y Declaraciones Familiares

Desde que su cuerpo rechazó el órgano trasplantado en 2019, la presentadora ha dependido de la diálisis mientras espera la posibilidad de recibir un nuevo riñón. En esta reciente hospitalización, la acumulación de líquidos en su cuerpo afectó sus pulmones, obligando a los médicos a intubarla e ingresarla a la Unidad de Cuidados Intensivos. El 11 de noviembre, sus familiares informaron que había sido operada y se encontraba en proceso de recuperación inicial.

La presentadora Milena López, amiga cercana de Betancur, compartió detalles sobre el progreso clínico a través de Instagram, indicando que la periodista había superado el periodo de intubación. López señaló que Betancur ya no estaba bajo sedación, respiraba por sí misma aunque ocasionalmente utilizaba una mascarilla de oxígeno, y que su recuperación continúa de manera lenta, apoyada por su familia, amigos y el personal de salud del centro médico.

Impacto Psicológico y Próximos Pasos

A pesar de los anuncios positivos sobre su capacidad respiratoria, la familia ha descrito estos días como llenos de angustia e incertidumbre. Leonardo Betancur refirió recientemente a la Revista Vea la dificultad emocional de ver a su hermana en estado crítico, expresando el dolor de ver sufrir a su madre ante la posibilidad de perder a su hija. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el estado exacto posterior a la cirugía del 23 de noviembre ni los motivos específicos de esta nueva intervención, manteniendo a los seguidores en espera de más novedades oficiales.