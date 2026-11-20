Una mujer mayor perdió la vida en el parque de La Floresta en Medellín mientras paseaba a su mascota. Su perro negro no se alejó de su lado, conmoviendo a la comunidad y testigos presentes en el lugar.

Una adulta mayor falleció durante la noche del miércoles en el parque de La Floresta, ubicado en el sector de Medellín. El suceso ocurrió de manera repentina cuando la mujer se desplomó mientras paseaba a su perro, una escena que ha generado profunda consternación entre los vecinos y transeúntes que presenciaron los hechos. La inmediatez del deceso sorprendió a todos los presentes en el área recreativa tradicional de la comuna.

Testigos relatan la escena trágica

Según los testimonios recolectados por las autoridades, la mujer se desplomó sin previo aviso en medio del parque. En un acto de lealtad y afecto, su perrito negro permaneció a su lado en todo momento, negándose a separarse de ella. Esta conducta se mantuvo incluso cuando comenzaron a llegar las unidades de atención prehospitalaria al lugar para intentar reanimarla o brindar los primeros auxilios correspondientes.

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Respuesta de emergencia y acordonamiento

Los equipos de socorro llegaron rápidamente para atender la emergencia y realizar las maniobras de rigor que el protocolo exige en estos casos críticos. Lamentablemente, la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo, por lo que los esfuerzos médicos fueron infructuosos. Las autoridades competentes procedieron a acordonar el perímetro del lugar para preservar la escena y adelantar las diligencias legales necesarias para el levantamiento del cuerpo, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.

Impacto en la comunidad de La América

La muerte de la mujer, quien aún está siendo identificada formalmente mientras se completan los trámites para la entrega de su cuerpo a sus familiares, ha impactado severamente a la población local. El parque de La Floresta es uno de los espacios públicos más tradicionales y concurridos de la comuna 12, conocida como La América. Este lugar sirve frecuentemente como punto de encuentro para vecinos, comerciantes y familias que buscan realizar actividades culturales y deportivas, especialmente durante las noches.

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Contexto del espacio y salud pública

La intervención y renovación del parque, gestionada por la Administración Municipal, ha beneficiado a más de 10.000 habitantes de la comuna que utilizan el espacio diariamente. Sin embargo, el sector ha sido objeto de atención por parte de la Secretaría de Salud de Medellín en los últimos meses. Las autoridades distritales han realizado jornadas educativas y visitas de inspección en respuesta a las quejas recurrentes de la comunidad sobre las condiciones de salubridad del sitio.

Protocolo de actuación ante emergencias

Las autoridades recuerdan la importancia crítica de reportar cualquier situación de emergencia de manera inmediata a la línea 123. Esta acción permite que los organismos de socorro puedan desplazarse en el menor tiempo posible hacia el lugar de los hechos. La rapidez en la notificación es fundamental para garantizar que la atención médica llegue a tiempo y pueda brindarse la ayuda necesaria a las víctimas, evitando resultados trágicos como el ocorrido en este incidente.