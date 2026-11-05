Adulto mayor hallado atado en Manizales tras presunto secuestro

La comunidad de Manizales exige justicia por el hallazgo de un hombre de calle atado y maltratado. La Fiscalía investiga la agresión ocurrida el 4 de noviembre contra el residente del municipio de Pensilvania.

Un grave caso de presunta violencia y trata de personas ha conmocionado a la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, después de que las autoridades encontraran a un adulto mayor atado de pies y manos en un terreno baldío. El incidente ocurrió durante la madrugada del 4 de noviembre, marcando el inicio de una investigación criminal que busca determinar la autoría y los motivos detrás de esta agresión. La víctima, un hombre conocido en la comunidad con los apodos de Mon o Pollo, fue localiza con signos evidentes de maltrato y abandono.

Detalles del hallazgo y atención médica

El cuerpo del habitante de calle fue descubierto en un lote despoblado situado detrás del colegio INEM, en una zona considerada despoblada y de difícil acceso para transeúntes casuales. Al momento de su rescate, el varón presentaba su ropa completamente mojada y sucia, lo que sugiere que había permanecido expuesto a las intemperie durante un período prolongado. La comunidad local reaccionó de inmediato al visualizar la situación, activando una alerta que permitió la rápida intervención de los organismos de socorro encargados de garantizar la seguridad del damnificado.

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Los funcionarios de la Fundación de Paramédicos Búsqueda y Rescate SER-BYR llegaron al sector para prestar los primeros auxilios y estabilizar a la víctima antes de su traslado. El adulto mayor fue transportado con urgencia hacia el centro hospitalario San Cayetano, donde el personal médico procedió a realizar una evaluación exhaustiva de su estado de salud. Los profesionales de la salud se encargaron de descartar posibles complicaciones internas o fracturas derivadas de la sujeción forzada y las caídas sufridas.

Identidad de la víctima y línea de tiempo

Según ha sido confirmado por el diario La Patria, el hombre agredido es oriundo del municipio de Pensilvania y residía de manera temporal en el hogar de paso Mi Jesús. La cronología de los hechos indica que el varón abandonó el centro de acogida el lunes 2 de noviembre, fecha desde la cual su paradero era desconocido para sus cuidadores y la administración municipal. Se estima que pasó más de cuarenta y ocho horas sin supervisión antes de ser encontrado en condiciones precarias.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que dos hombres desconocidos se acercaron a la víctima, lo sujetaron con cuerdas o correas y lo trasladaron hasta una quebrada cercana. Una vez en ese lugar remoto, los presuntos agresores lo dejaron abandonado, probablemente con la intención de cometer otros delitos o simplemente eliminarlo de la vía pública. El hallazgo se produce días después de que este mismo medio reportara datos alarmantes sobre la seguridad vial, destacando a peatones, motociclistas y ciclistas como los principales afectados por accidentes de tránsito entre 2025 y 2026.

Posiciones de las autoridades y comunidad

La reacción social ante este suceso ha sido de profunda indignación, generando una fuerte presión ciudadana para que las autoridades competentes actúen con celeridad. Los vecinos y líderes comunitarios han solicitado formalmente una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables de esta agresión, exigiendo que se restablezca la sensación de seguridad en los espacios públicos. La comunidad teme que esta vulnerabilidad se extienda a otros sectores de la población en situación de calle o marginada.

La Alcaldía de Manizales ha emitido un comunicado oficial confirmando su conocimiento del caso y el activación de la ruta de atención correspondiente. Esta ruta integra a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y diversas secretarías de la administración municipal para coordinar las labores de investigación y protección. Las entidades han enfatizado que el bienestar de la víctima y la búsqueda de los culpables son prioridades absolutas en este momento.

Impacto real y próximos pasos

Actualmente, el estado de salud del adulto mayor es descrito como estable por el personal del Hospital San Cayetano, aunque requiere seguimiento continuo para recuperar su salud física y emocional. No se han reportado lesiones que pongan en riesgo inmediato su vida, pero las marcas en la cabeza, el rostro y los brazos son evidencia física crucial para los peritos forenses. Estas lesiones serán analizadas para determinar la gravedad de la agresión y su correlación con el testimonio que pueda brindar la víctima cuando esté en condiciones de hablar.

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Como parte del plan de intervención, la administración municipal ha dispuesto que el hombre recibirá acompañamiento profesional psicológico y social. El objetivo inmediato es su reinstitucionalización en un centro de bienestar adecuado, asegurando que no vuelva a quedar en la vía pública sin protección. Este paso es fundamental para prevenir futuras agresiones y garantizar que reciba los cuidados integrales que necesita para reintegrarse a una estructura de apoyo estable.