La ACE alerta por el uso no regulado de péptidos en redes sociales. Conoce los medicamentos avalados, los peligros del Invima y la necesidad de valoración médica para evitar daños.

La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo ( ACE) emitió una advertencia oficial este lunes sobre los graves riesgos asociados al consumo indiscriminado de péptidos y otras sustancias químicas utilizadas para la pérdida de peso. Esta institución científica ha señalado que muchos de estos productos carecen de respaldo científico válido y no cuentan con la autorización sanitaria necesaria para ser comercializados en Colombia.

Desinformación en redes sociales y riesgos

Durante los últimos meses, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) ha observado un aumento significativo en la promoción de péptidos a través de plataformas de redes sociales. Esta tendencia publicitaria se caracteriza por el uso de testimonios personales, fotografías de antes y después, y promesas de resultados garantizados y rápidos.

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Estas campañas publicitarias presentan a dichas sustancias como alternativas seguras, afirmando falsamente que no generan efectos secundarios y que no requieren una previa valoración médica. La ACE desmiente estas afirmaciones, explicando que el consumo sin supervisión profesional puede representar peligros graves para la salud de los ciudadanos.

Mecanismo de acción y productos regulados

Los péptidos son cadenas formadas por aminoácidos, que son los mismos componentes fundamentales que construyen las proteínas en el organismo humano. El cuerpo humano produce estas moléculas de manera natural, y algunas de ellas, como la insulina, funcionan como mensajeros hormonales esenciales para regular diversas funciones metabólicas.

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Basándose en investigaciones científicas rigurosas, se han desarrollado medicamentos específicos para tratar enfermedades complejas, incluida la obesidad. Sin embargo, la ACE enfatiza que no todos los péptidos existentes poseen la evidencia científica necesaria ni la aprobación legal para su uso en seres humanos, lo que crea un mercado gris peligroso.

Posiciones de especialistas y medicamentos avalados

Pilar Ruiz, endocrinóloga miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE), explica que los péptidos desarrollados como medicamentos y autorizados para el tratamiento de la obesidad han pasado por procesos exhaustivos de investigación y seguimiento clínico. En estos casos, los profesionales de la salud conocen tanto sus efectos secundarios frecuentes como sus riesgos potenciales asociados al uso.

La Asociación menciona específicamente a la semaglutida, el orlistat y la liraglutida como medicamentos desarrollados y validados para tratar la obesidad. Además, aclara que la indicación aprobada de la tirzepatida está limitada al tratamiento de la diabetes tipo 2, advirtiendo que estos no deben confundirse con sustancias experimentales.

Impacto real y protocolos de seguridad

En contraste con los medicamentos aprobados, existen otros péptidos que apenas se encuentran en etapas de investigación y de los que todavía no se conoce claramente su seguridad ni sus posibles efectos adversos a largo plazo. A pesar de esta incertidumbre científica, estos compuestos se comercializan activamente a través de canales no autorizados, promocionándose ilegítimamente como tratamientos efectivos para bajar de peso.

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La entidad recomienda encarecidamente a la población desconfiar de cualquier producto que asegure no producir efectos secundarios o que prometa resultados idénticos para todas las personas. La ACE insiste en la importancia crítica de verificar el registro sanitario vigente ante el Invima, así como confirmar la procedencia, el fabricante y el número de lote del producto antes de cualquier adquisición.

La compra exclusivamente a través de establecimientos farmacéuticos autorizados es un aspecto fundamental que señala la entidad para garantizar la seguridad. La ausencia de información verificable sobre la composición química o el origen de una sustancia puede exponer a los consumidores a riesgos significativos que aún no han sido suficientemente estudiados por la ciencia médica.

La advertencia también se extiende a los centros que ofrecen tratamientos para la obesidad sin contar con la habilitación legal, condiciones sanitarias adecuadas o profesionales capacitados. Según la Asociación, realizar procedimientos médicos en estos establecimientos irregulares puede comprometer seriamente la seguridad de los pacientes, especialmente si no existen protocolos de atención establecidos ni capacidad técnica para responder ante posibles complicaciones graves.

La ACE recuerda finalmente que la obesidad requiere una evaluación individual y personalizada por parte de un médico. No existe un medicamento único que funcione de la misma manera para todos los pacientes, por lo que el seguimiento profesional es indispensable para un tratamiento seguro y efectivo.