Expertos de la Fundación Santa Fe y la UdeA alertan que el blanqueamiento anal y genital es una tendencia estética sin respaldo médico. Conoce los peligros reales de estos procedimientos en Colombia.

La tendencia viral de aclarar la piel en la zona anal y genital ha llegado a centros estéticos y redes sociales en Colombia, ofreciendo paquetes de láser por más de un millón y medio de pesos. Sin embargo, médicos especialistas de la Fundación Santa Fe y la Universidad de Antioquia (UdeA) señalan firmemente que este procedimiento carece de cualquier indicación médica válida y puede provocar consecuencias dolorosas.

La coloración oscura en estas áreas es una característica biológica normal causada por la alta densidad de melanocitos y factores hormonales. Profesionales de la salud advierten que intentar modificar esta pigmentación natural, impulsada por la presión estética de internet, no mejora la higiene ni la salud, sino que expone a los pacientes a riesgos innecesarios.

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Riesgos clínicos del blanqueamiento íntimo

Anwar Medellín Abueta, jefe de la sección de cirugía de colon y recto de la Fundación Santa Fe y profesor clínico asistente en la Universidad de los Andes, alerta que la coloración de la piel en estas zonas no necesita corrección alguna. Intentar alterar este tono natural puede dejar graves secuelas físicas en los pacientes, incluyendo quemaduras cutáneas severas, picazón crónica persistente y la aparición de manchas adicionales en la zona tratada.

La práctica se promociona activamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde circulan videos que prometen resultados en pocas sesiones. Entre las recomendaciones no verificadas se incluyen el uso de cremas blanqueadoras comerciales y recetas caseras con ingredientes ácidos como limón y bicarbonato de sodio. Algunos de estos productos se venden de manera informal a través de WhatsApp, mientras que clínicas en Bogotá ofrecen tratamientos láser sofisticados.

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La ciencia detrás de la pigmentación natural

La oscuridad de la piel perianal y genital es un rasgo fisiológico respaldado por estudios dermatológicos. Carlos Montealegre, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), explica que esta zona tiene una mayor cantidad de melanocitos, las células responsables de producir melanina. En 2022, los dermatólogos Libby Edwards y Peter J. Lynch estimaron que la piel genital tiene cerca de un 50% más de melanocitos por unidad de área que la piel del tronco.

La intensidad de esta pigmentación varía significativamente entre grupos étnicos y de una persona a otra. Además de la genética y el fototipo, las hormonas juegan un papel fundamental. Durante la primera menstruación, las mujeres experimentan cambios hormonales mensuales que pueden alterar el color de la zona. La gestación es un periodo crítico donde la activación de los melanocitos puede dejar estas áreas permanentemente más oscuras, un fenómeno similar al que ocurre en los pezones y la línea que aparece debajo del ombligo.

Factores mecánicos y recomendaciones profesionales

Más allá de la biología interna, la fricción mecánica es un factor determinante en la pigmentación de la región interglútea y genital. Laura Pulgarín, docente de la Facultad de Medicina de la UdeA, destaca que el roce constante con la ropa interior, los implementos deportivos o las sillas contribuye a este oscurecimiento. La forma de depilarse también influye, ya que el uso frecuente de cuchillas genera inflamación y roce que activan los melanocitos como respuesta protectora.

A pesar de la oferta comercial, Anwar Medellín Abueta enfatiza que ningún coloproctólogo en Colombia realiza este procedimiento por recomendación médica. Los tratamientos se ofrecen principalmente en centros de estética bajo nombres como "aclaramiento íntimo", "despigmentación genital" o "blanqueamiento de la zona V". En plataformas de agendamiento como Doctoralia, las sesiones en Medellín comienzan desde COP 400.000, mientras que en Bogotá el láser puede costar COP 650.000. El portal Clinicasesteticas.com.co registra precios aproximados de COP 3.000.000 para el blanqueamiento anal, evidenciando una industria lucrativa sin base científica.