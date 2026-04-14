Aerocafé: El Gobierno da inicio a las obras del Aeropuerto del Café, marcando un hito para el Eje Cafetero

El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Ministerio de Transporte, inicia oficialmente las obras del Aeropuerto del Café (Aerocafé), un proyecto largamente esperado para impulsar la conectividad, el turismo y el desarrollo económico del Eje Cafetero. El proyecto, que ha esperado más de cinco décadas, busca transformar la región.

El 13 de abril de 2026, el Gobierno Nacional de Colombia , a través del Ministerio de Transporte, ha concretado un hito significativo al dar inicio oficial a las obras del Aeropuerto del Café, conocido como Aerocafé . Este proyecto, largamente anhelado por la región durante más de cinco décadas, se transforma de una promesa a largo plazo en una realidad tangible con la formalización del acta de inicio de obra. La ejecución de los trabajos de construcción se inicia poco después de la formalización del acta de inicio de la interventoría, un proceso técnico, jurídico y financiero crucial que asegura el arranque de las obras con las garantías necesarias, una supervisión constante y un control riguroso desde el primer momento. Esta metodología busca garantizar el cumplimiento de los más altos estándares requeridos para una infraestructura de esta envergadura. El objetivo principal de esta inversión es proporcionar a la región una infraestructura estratégica que impulse la conectividad, el turismo y, por ende, el desarrollo económico integral de todo el Eje Cafetero .

El Ministerio de Transporte ha destacado la trascendencia de esta transición hacia la fase constructiva. Se enfatiza que, tras más de 50 años de espera, Aerocafé deja de ser una mera aspiración y se convierte en una obra en marcha, resultado de un gobierno comprometido con la ejecución responsable y el cumplimiento de sus promesas a las regiones. Se subraya la importancia de esta infraestructura, que transformará la conectividad del Eje Cafetero, abriendo nuevas oportunidades para el país en su conjunto. Desde una perspectiva institucional, el Ministerio de Transporte resalta que este avance no solo representa una mejora en la infraestructura aeroportuaria nacional, sino que funciona como una plataforma clave para dinamizar la economía regional, especialmente en sectores vitales como el turismo, y mejorar la competitividad general de la zona. El modelo de ejecución implementado para Aerocafé se basa en una cuidadosa planificación, con el objetivo de evitar los problemas de gestión que el proyecto enfrentó en el pasado, garantizando así un desarrollo eficiente y efectivo. La integración plena del Eje Cafetero con el resto de Colombia y con los mercados internacionales es una meta fundamental del proyecto.

Con la reciente formalización, la obra ahora entra en una fase de seguimiento permanente, donde se establecen responsabilidades definidas para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Se ha asegurado el cumplimiento de todos los requisitos contractuales y presupuestales necesarios para garantizar la ejecución exitosa del proyecto. María Camila Monsalve Martínez, funcionaria del Ministerio de Transporte, ha jugado un papel clave en la supervisión y desarrollo del proyecto, asegurando que se cumplan todos los requisitos y plazos necesarios. La dedicación del gobierno a este proyecto refleja un compromiso firme con el desarrollo regional y la mejora de la infraestructura nacional. La construcción del Aeropuerto del Café representa una inversión significativa en el futuro del Eje Cafetero, con el potencial de transformar la economía local, impulsar el turismo y mejorar la conectividad, fortaleciendo la integración del Eje Cafetero con el resto del país y con el mundo. Este proyecto es una señal clara de la determinación del gobierno para avanzar en la infraestructura nacional y cumplir con las expectativas de las regiones. La finalización de esta infraestructura traerá consigo un crecimiento económico considerable, nuevas oportunidades de empleo y un impulso al desarrollo social en la región, por lo que es un proyecto de interés nacional. La inversión en el Aeropuerto del Café es una inversión en el futuro, una inversión en el desarrollo y una inversión en el progreso de Colombia





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