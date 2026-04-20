Aerocivil aclara maniobras operativas en el Aeropuerto El Dorado tras video viral

La Aeronáutica Civil de Colombia explicó que la proximidad entre dos aeronaves en El Dorado fue un procedimiento controlado y seguro, descartando cualquier riesgo para pasajeros tras la difusión de registros en redes sociales.

La Aeronáutica Civil de Colombia, conocida como Aerocivil , ha emitido un comunicado oficial detallando los eventos ocurridos recientemente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá , tras la circulación de videos en plataformas digitales donde se observaba una proximidad inusual entre dos aeronaves de gran envergadura.

Según la entidad, lo que se percibió erróneamente como un incidente de peligro inminente fue, en realidad, un procedimiento técnico estrictamente controlado y supervisado por el control de tráfico aéreo. La situación se derivó de una contingencia operativa en la pista 32 derecha, la cual tuvo que ser inhabilitada de manera temporal debido a la presencia de un avión en la superficie, obligando a los controladores a redirigir el flujo de aeronaves, incluyendo vuelos comerciales internacionales de alto perfil como los operados por Qatar Airways y Lufthansa, hacia la pista 32 izquierda. Este ajuste forzoso en la logística de aterrizajes generó una reducción en la velocidad de aproximación de las aeronaves, lo cual, desde la perspectiva visual de testigos en tierra o pasajeros, pudo interpretarse como una cercanía excesiva entre los aparatos. No obstante, la Aerocivil enfatizó de manera contundente que, en ningún momento, se comprometió la integridad de los vuelos. Los protocolos de seguridad aeronáutica establecen márgenes de separación vertical que fueron respetados en todo el proceso. Como parte de los estándares internacionales de seguridad, una de las tripulaciones decidió ejecutar una maniobra de aproximación frustrada, técnicamente conocida como go-around. Esta acción, lejos de ser un signo de alarma, es una herramienta esencial que poseen los pilotos para abortar un descenso, recuperar altitud de forma segura y volver a intentar el aterrizaje en condiciones óptimas cuando el flujo de tráfico así lo requiere para mantener los márgenes de seguridad. La entidad reguladora concluyó su informe técnico subrayando que el evento se gestionó bajo parámetros normales de operación y que en ningún punto se alcanzó una situación crítica ni un riesgo real para las personas a bordo. La aviación civil moderna se rige por protocolos estrictos donde la prevención prima sobre cualquier otro factor, y las maniobras de espera o redireccionamiento son procedimientos habituales en aeropuertos de alta densidad como El Dorado. La Aerocivil ha hecho un llamado a la calma y a la confianza en los sistemas de gestión de tránsito aéreo, reiterando que la seguridad es el eje fundamental de la aviación en Colombia. Este tipo de eventos, aunque generan curiosidad o inquietud en el público general, son prueba de que los sistemas de alerta y los protocolos de toma de decisiones están diseñados para responder con eficacia, garantizando que el transporte aéreo mantenga los niveles de seguridad que lo posicionan como el medio de transporte más confiable a nivel mundial





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