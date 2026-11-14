Aerocivil alerta sobre demoras en vuelos Colombia-EE.UU. por fallo FAA

Aerocivil confirma retrasos y cancelaciones masivas en vuelos entre Colombia y Estados Unidos tras el fallo de telecomunicaciones de la FAA que paralizó la aviación estadounidense.

La Aeronáutica Civil de Colombia ( Aerocivil) emitió un comunicado oficial en la noche del viernes 13 de noviembre para confirmar la存在encia de demoras significativas y reprogramaciones en las rutas aéreas internacionales entre Colombia y Estados Unidos. Este trastorno operativo es consecuencia directa de la orden de detención en tierra que la Administración Federal de Aviación ( FAA) de Estados Unidos implementó de manera nacional, afectando la conectividad aérea internacional. Aunque la medida de restricción inicial fue levantada pasadas las 8 de la noche, las operaciones continúan sufriendo interrupciones mientras se normaliza el tráfico aéreo en el territorio estadounidense.

Origen del fallo de telecomunicaciones de la FAA

La causa raíz de esta crisis operativa fue una falla crítica de telecomunicaciones que impactó diversos Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta en Estados Unidos. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de ese país, declaró oficialmente que se trataba de una interrupción técnica y negó cualquier indicio de que el incidente fuera producto de un ciberataque o acción maliciosa. Esta falla técnica obligó al Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC) a emitir el reporte ATCSCC Advisory 111, el cual dispuso una detención en tierra de alcance nacional en todos los aeropuertos de Estados Unidos por razones de seguridad operacional y circunstancias extraordinarias.

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La restricción entró en vigencia inicialmente a las 3:53 p.m. del viernes 13 de noviembre y estaba prevista originalmente hasta las 11:00 p.m. de ese mismo día. Durante estas horas, el tráfico aéreo que tenía previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses debió permanecer en tierra de manera obligatoria. Además, los vuelos internacionales entrantes al espacio aéreo estadounidense podían sufrir retrasos o reprogramaciones, los cuales eran gestionados y autorizados de forma individual por las autoridades de control estadounidenses. Pasadas las 8 de la noche, la FAA anunció el levantamiento oficial de la detención en tierra, permitiendo la reanudación gradual de los despegues a medida que se restauraban las instalaciones afectadas.

Impacto masivo en la aviación y datos de FlightAware

Las consecuencias de este evento fueron masivas y alteraron profundamente la operación aérea en el hemisferio occidental. Según los datos recopilados por el portal de seguimiento de vuelos FlightAware, cerca de 5.000 vuelos fueron cancelados el viernes 13 de noviembre únicamente en Estados Unidos. Asimismo, más de 10.000 vuelos sufrieron retrasos prolongados, cifras que continuaron creciendo durante la noche. La situación es tan crítica que ya se reportaban cerca de 800 cancelaciones adicionales programadas para el sábado siguiente, lo que indica que el caos operativo perdurará más allá del levantamiento inicial de la restricción.

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Varias aerolíneas líderes han respondido a la crisis con medidas de compensación para mitigar el perjuicio a los pasajeros. Compañías como Delta y United anunciaron exenciones de tarifas, permitiendo que los viajeros afectados cambien sus vuelos sin costo adicional. Estas iniciativas buscan aliviar la frustración del consumidor y facilitar la reorganización de los itinerarios rotos por la falla sistémica de la FAA. Sin embargo, los expertos advierten que la normalización completa del tráfico aéreo tomará tiempo, por lo que la paciencia será necesaria para los usuarios.

Recomendaciones de Aerocivil para viajeros entre Colombia y Estados Unidos

Ante esta situación originada por una decisión de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, la Aerocivil emitió dos recomendaciones clave para los viajeros que tienen vuelos programados hacia o desde ese país. En primer lugar, se aconseja mantener contacto permanente con la aerolínea para verificar el estado del itinerario antes de desplazarse hacia los aeropuertos. En segundo lugar, los pasajeros deben atender estrictamente las indicaciones del personal en tierra y utilizar los canales digitales de las compañías aéreas para gestionar cualquier cambio o reprogramación necesaria.

La Aeronáutica Civil de Colombia aseguró que realiza un monitoreo constante en coordinación con los operadores aéreos y las autoridades internacionales. El objetivo de estas acciones conjuntas es mitigar el impacto negativo en los viajeros y garantizar la seguridad y fluidez de las operaciones una vez que se levante por completo la restricción. Es fundamental destacar que los vuelos nacionales dentro de Colombia y hacia otros destinos internacionales distintos a Estados Unidos operan con normalidad, sin presentar alteraciones significativas. Los pasajeros deben continuar consultando el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales de cada aerolínea o en las pantallas informativas de los aeropuertos para estar al tanto de cualquier actualización en tiempo real.