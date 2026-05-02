Aerocivil asegura que operaciones aéreas en el Cortissoz no se ven afectadas por intermitencias de energía

La Aerocivil confirmó que, a pesar de las intermitencias de energía en el sector comercial del aeropuerto Cortissoz, las operaciones aéreas se mantienen normales gracias a los sistemas de respaldo. Usuarios reportaron apagones y fallos en el servicio de agua, pero las autoridades aseguran que no hay afectaciones en los vuelos.

La Aeronáutica Civil de Colombia ( Aerocivil ) emitió un comunicado a través de su cuenta en X para tranquilizar a los pasajeros y usuarios del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Barranquilla , conocido como el Cortissoz , ante las intermitencias de energía que se han registrado en el sector comercial del terminal aéreo.

Según la entidad, las operaciones aéreas se desarrollan de manera habitual y sin afectaciones, gracias a que las áreas operativas cuentan con respaldo total de plantas eléctricas que garantizan la continuidad del servicio. La Aerocivil destacó que, aunque se presentan breves interrupciones en el suministro eléctrico en zonas no críticas, como las áreas comerciales, los sistemas de respaldo están diseñados para mantener la operatividad en áreas esenciales como el control de tráfico aéreo, la seguridad y los servicios de atención a pasajeros.

La empresa E2, encargada de la infraestructura eléctrica del aeropuerto, intervino la planta para asegurar el 100% de su capacidad y garantizar la efectividad del servicio ante cualquier eventualidad. Sin embargo, usuarios del aeropuerto reportaron este sábado prolongados apagones en la terminal, así como fallos en el servicio de agua, lo que generó molestias entre los viajeros.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran varios espacios del aeropuerto a oscuras, incluyendo la zona de equipajes, lo que ha generado preocupación entre los pasajeros. La Aerocivil reiteró que, a pesar de estos inconvenientes, las operaciones aéreas no se han visto afectadas y que se están tomando las medidas necesarias para normalizar la situación en el menor tiempo posible.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro respondió a un comentario del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba, afirmando que no está de acuerdo con la afirmación de que pronto tomará el control de la isla. Petro, en un tono firme, destacó la soberanía de Cuba y su derecho a autodeterminarse sin interferencias externas.

Este pronunciamiento se da en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, donde Trump ha expresado su intención de recuperar el control sobre la isla caribeña. Mientras tanto, en el aeropuerto Cortissoz, las autoridades aeroportuarias y la empresa E2 continúan trabajando para resolver los problemas de suministro eléctrico y garantizar la normalidad en las operaciones





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