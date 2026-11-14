Aerocivil confirma restablecimiento gradual de vuelos hacia EE.UU. tras falla de la FAA

La Aeronáutica Civil de Colombia informa que los vuelos con EE.UU. se normalizan tras más de cuatro horas de parada nacional impuesta por la FAA debido a una falla de comunicaciones crítica en el control aéreo.

La Aeronáutica Civil de Colombia ( Aerocivil) ha confirmado en las horas de la noche de este viernes 13 de noviembre que la operación aérea con destino y origen en Estados Unidos se está restableciendo de forma gradual. Esta declaración oficial llega después de que más de cuatro horas de paro nacional de vuelos en Estados Unidos fueran causadas por una falla crítica en las comunicaciones del sistema de control aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Detalles de la reinstalación del tráfico aéreo

La autoridad aeronáutica colombiana detalló en un comunicado difundido a las 9:59 p. m. que, si bien la infraestructura se está recuperando, la situación puede generar demoras significativas y reprogramaciones en algunos vuelos que operan desde y hacia el territorio nacional. Por esta razón, la entidad recomienda explícitamente a los pasajeros verificar sus itinerarios directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que la normalización completa del tráfico aéreo tomará tiempo y los efectos de la parada seguirán sintiéndose durante las próximas horas.

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Es fundamental destacar que, durante la restricción impuesta, los vuelos nacionales en Colombia y los itinerarios internacionales hacia destinos distintos a Estados Unidos continuaron operando con normalidad. El impacto se limitó exclusivamente a las rutas aéreas que tienen como punto de origen o destino el territorio estadounidense, asegurando que la seguridad y fluidez se mantuvieron para el resto del tráfico aéreo no afectado por la orden federal norteamericana.

Origen de la falla y medidas de la FAA

La detención en tierra, una medida de alcance nacional poco frecuente, fue ordenada por la FAA cerca de las 4:00 p. m. debido a circunstancia extraordinarias y razones de seguridad operacional. Esta acción respondió a una falla de telecomunicaciones que afectó a varios Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta en Estados Unidos, obligando a la emisión de la orden ATCSCC Advisory 111 - National Ground Stop, que dispuso la suspensión de despegues en todos los aeropuertos estadounidenses.

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La restricción rigió inicialmente desde las 3:53 p. m. y estaba prevista inicialmente hasta las 11:00 p. m., aunque la Administración Federal de Aviación levantó el ground stop pasadas las 8:00 p. m. y autorizó la reanudación gradual de los despegues a medida que se recuperaban las instalaciones afectadas. Solo algunos vuelos dentro de Alaska y Hawái, así como algunos internacionales que salían del espacio aéreo estadounidense, fueron autorizados a despegar mientras rigió la estricta medida de seguridad.

Impacto masivo en el mercado aéreo

Las cifras reflejan la magnitud del incidente reportado por el portal de seguimiento FlightAware, el cual indicó que cerca de 5.000 vuelos fueron cancelados el viernes en Estados Unidos y más de 10.000 sufrieron retrasos significativos. Además, ya se reportaban cerca de 800 cancelaciones adicionales programadas para el sábado, evidenciando la profunda disrupción en la cadena logística aérea. Varias aerolíneas prominentes, como Delta y United, anunciaron exenciones para permitir que los pasajeros afectados cambiaran sus vuelos sin costo adicional, mitigando parcialmente el impacto económico para los viajeros.

En la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el espacio aéreo reabrió a las 8:15 p. m. hora del este, pero advirtió que la normalización será un proceso lento. El funcionario relató que a las 3:36 p. m. se registró inestabilidad en el radar y las comunicaciones, lo que llevó a las autoridades a ordenar la detención en tierra, descrita como la más prolongada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, debido a la inconsistencia de los datos técnicos recibidos en los centros de control.

Desmentido de ciberataque y próximos pasos

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó categoricamente que la falla técnica se deba a un ciberataque, afirmando que no existe evidencia de ningún ataque malicioso y asegurando que nadie estuvo en riesgo durante el incidente. La Aerocivil indicó que continúa realizando un monitoreo constante en coordinación con los operadores aéreos y las autoridades internacionales para mitigar el impacto en los viajeros y garantizar la seguridad una vez se levante completamente la restricción, invitando a la paciencia y verificación activa por parte de los pasajeros.