Aerocivil is set to deliver two key milestones in the renovation and modernization of Chaplin Airport (Ernesto Cortissoz) prior to the end of President Gustavo Petro's government. The director of Aerocivil's northern region, Camilo Cuello, made the announcement during a visit to the airport facilities. Cuello mentioned that the current project's progress has seen a significant turnaround, experiencing a 97% completion rate due to a turnaround in nine months from a previous start time of nine years. He also emphasized the importance of urgency in delivering these upgrades to the airport, feeling strongly that the urgency of this project emphasized changes needed to ensure the airport's purpose to provide a modern air travel gateway for the entire country.

Antes de que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro, entregaremos los dos hitos más importantes de estas obras de remodelación y modernización del Ernesto Cortissoz, según mencionó Camilo Cuello, director regional norte de la Aerocivil, en un recorrido por las instalaciones.

Durante el recorrido, los directivos de la entidad aseguraron que el proyecto pasó de un 3% de ejecución a cerca del 97%, destacando que la entrega de la primera fase que contempla la zona de llegadas nacionales, será realizada por el mismo presidente Gustavo Petro, el viernes 29 de mayo de 2026. Asimismo, Cuello señaló que cuando asumieron el proyecto encontraron un aeropuerto en «ruinas», atribuyéndolo a la anterior concesión por los retrasos y problemas operativos que durante años denunciaron los usuarios.

Afirmó que lo que está haciendo el gobierno fue rescindir la obra y que esta fue la concesión que lo hizo. Comentó que esta intervención permitirá acelerar la operación aérea y reducir los problemas que históricamente se presentaban con el manejo de equipajes y tiempos de espera. Con respecto al proyecto, Cuello mencionó que avanzan «en tiempo récord», comparando los nueve años de retrasos anteriores con los nueve meses que, según su criterio, han permitido recuperar el proyecto.

Este proyecto está destinado a infraestructura aeroportuaria y fortalecimiento de la operación aérea. Pese a las dificultades estructurales y administrativas heredadas, Aerocivil destacó que el aeropuerto nunca suspendió operaciones y ha mantenido funcionando el 100% de su capacidad operativa





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