Avianca, Latam, Wingo, JetSmart y Clic ofrecen descuentos de hasta 70% en vuelos desde noviembre 2026 para viajar en 2027. Conoce fechas y precios.

El sector aéreo colombiano activó sus promociones de temporada con la llegada del Black Friday, permitiendo a los viajeros planificar sus escapadas futuras con tarifas significativamente reducidas. Las principales aerolíneas que operan en el país, incluyendo Avianca, Latam Airlines, Wingo, JetSmart y Clic, han desplegado ofertas agresivas en tiquetes tanto para destinos nacionales como para conexiones internacionales en América Latina, Centroamérica y el Caribe. Estas campañas comerciales están diseñadas para facilitar la anticipación de vacaciones, la programación de viajes de negocios y el descubrimiento de nuevos destinos con costos accesibles, marcando el inicio de una temporada de ventas especial en la industria del transporte aéreo local.

JetSmart y Wingo lideran descuentos de hasta 70%

JetSmart inició su campaña Black Smart el 24 de noviembre, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, ofreciendo rebajas de hasta 70% en vuelos nacionales y 18% en rutas internacionales. Esta aerolínea presenta precios desde $45.600 por trayecto en Colombia, con destinos destacados como la ruta Medellín-Barranquilla y Medellín-Cali desde $62.500. Para quienes buscan cruzar fronteras, JetSmart propone trayectos desde $533.000 hacia Antofagasta, desde $547.900 a Lima y desde $574.300 a Cartagena, además de conexiones a Santiago de Chile y Buenos Aires desde $636.248. Los boletos nacionales son válidos para viajar entre el 10 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, mientras que los internacionales cubren un periodo entre el 22 de diciembre de 2026 y el 20 de junio de 2027.

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Paralelamente, Wingo activó su edición BlackFly entre el 24 y el 29 de noviembre, con disponibilidad para viajes entre enero y agosto de 2027. La oferta incluye tiquetes nacionales desde $86.000 en la ruta Bucaramanga-Medellín y desde $97.337 en Bogotá-Medellín, con conexiones a Barranquilla, Cartagena y San Andrés con precios superiores. En el ámbito internacional, Wingo mantiene tarifas competitivas desde US$117 entre Bogotá y Panamá, US$127 de Barranquilla a Aruba, US$132 de Medellín a Ciudad de Guatemala y US$176 de Medellín a Santo Domingo. La aerolínea aclara que hay una disponibilidad limitada de 100 asientos por ruta promocionada, lo que puede afectar la validez final de estas tarifas según los cupos restantes.

Latam y Avianca presentan condiciones específicas

Latam Airlines Colombia cerró su campaña promocional, vigente del 24 al 27 de noviembre, con descuentos de hasta 63% en sus operaciones nacionales e internacionales. La compañía ofrece tarifas desde $71.810 por trayecto en vuelos nacionales, con opciones como Medellín-Cali y Cali-Medellín desde $79.460, y Bogotá-San Andrés desde $98.600. Para el mercado internacional, Latam presenta vuelos desde Bogotá hacia Quito desde US$169, hacia Caracas desde US$200 y hacia São Paulo desde US$302. Además, esta promoción permite a los usuarios acumular o redimir millas Latam Pass en productos seleccionados de Latam Travel, incluyendo hoteles, alquiler de vehículos y asistencia en viaje.

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Avianca lanzó su campaña Black Days, permitiendo compras de tiquetes hasta el 27 de noviembre para viajes programados entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2027. Los precios publicados en su plataforma de reservas parten de $138.060 para viajes de ida y vuelta hacia Cali, con opciones a Bogotá, Barranquilla, Montería, Cartagena, Pereira, Cúcuta y Riohacha con tarifas superiores. En rutas internacionales desde Medellín, Avianca ofrece boletos de ida y vuelta hacia San José de Costa Rica desde $1.029.530, hacia Quito desde $1.043.980 y hacia Ciudad de Panamá desde $1.230.320. Estas tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden variar según la fecha específica del vuelo.

Clic y el impacto en el mercado aéreo nacional

Clic se ha sumado a esta temporada comercial ofreciendo rebajas de hasta 30% en sus tiquetes para viajes domésticos, consolidando un panorama competitivo donde los consumidores tienen múltiples alternativas para reducir costos. Las diferencias en las fechas de compra y los periodos de viaje permiten a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a sus calendarios y presupuestos personales. La diversidad de ofertas, que varían desde descuentos menores hasta reducciones de hasta 70%, refleja la estrategia de cada aerolínea para captar la demanda en un mercado donde la planificación anticipada es clave.

Los viajeros deben tener en cuenta que las tarifas más bajas están asociadas a cupos limitados y pueden variar según la disponibilidad en el momento de la compra. Es fundamental verificar las condiciones de validez de cada tiquete, ya que los periodos de viaje oscilan desde finales de 2026 hasta mediados de 2027. Con estas promociones, las aerolíneas buscan incentivar la movilidad y fomentar el turismo interno y regional, aprovechando la tendencia del Black Friday para impulsar ventas en un sector estacionalmente sensible.