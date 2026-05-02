Aeronáutica Civil activa plan de emergencia tras cierre global de Spirit Airlines

La Aeronáutica Civil de Colombia implementa un plan de contingencia para atender a los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos de Spirit Airlines, luego de que la aerolínea declarara quiebra y suspendiera sus operaciones a nivel mundial. La medida afecta a miles de viajeros en el país, generando una crisis en el sector aéreo que ha movilizado a otras aerolíneas y entidades gubernamentales para buscar soluciones.

La Aeronáutica Civil anunció su plan de atención a los pasajeros afectados por la abrupta terminación de las operaciones globales de Spirit Airlines , luego de que la aerolínea no lograra superar su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebra s de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, esta decisión implica la cancelación total de vuelos a partir del 2 de mayo de 2026, afectando a miles de viajeros en Colombia y generando una situación de emergencia en el sector aéreo. La entidad precisó que, en reuniones previas, Spirit Airlines había manifestado su intención de continuar operando con normalidad en el país, por lo que el cese de actividades tomó un rumbo distinto al esperado.

La Aeronáutica Civil estimó que cerca de 10.000 pasajeros en Colombia resultaron afectados por la cancelación de vuelos entre el 2 y el 16 de mayo de 2026. Spirit Airlines informó que los usuarios están siendo contactados vía correo electrónico para gestionar opciones de reembolso, mientras que para quienes tienen limitaciones de acceso digital, la aerolínea habilitó canales presenciales y herramientas de consulta en sus puntos de atención.

La compañía reiteró su compromiso de devolver los recursos a los viajeros que no han iniciado sus trayectos, aunque la situación ha generado incertidumbre en el sector. Ante esta contingencia, la Aerocivil activó protocolos de articulación sectorial y convocó a entidades competentes para coordinar la atención de los usuarios.

La Superintendencia de Transporte asumirá la supervisión de los derechos de los pasajeros y el seguimiento a las obligaciones de la aerolínea, mientras que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) adelantará contactos con otros operadores para evaluar apoyos dentro de la industria. Además, el Grupo de Intermediación de Aeropuertos de la Aerocivil reforzó su presencia en terminales aéreas para orientar a los viajeros sobre los canales disponibles.

En el frente operativo, Avianca activó un plan de protección voluntaria para pasajeros con tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, permitiendo reubicaciones sin costo de tarifa aérea, sujetas a disponibilidad. Por su parte, Latam Airlines anunció su intención de apoyar con capacidad adicional y se encuentra definiendo su oferta para atender la demanda generada por la contingencia.

Las autoridades recomendaron a los usuarios acudir prioritariamente a los canales oficiales de Spirit Airlines para gestionar reembolsos o alternativas de viaje. La Aeronáutica Civil continuará con labores de seguimiento y coordinación institucional dentro de sus competencias legales, mientras el sector aéreo enfrenta un desafío sin precedentes en la región





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