Aeropuerto El Dorado: Aerocivil atribuye la falla al software AIRCON ICOM de Indra

Aerocivil atribuye la falla de El Dorado al software obsoleto AIRCON ICOM de Indra, no a los radares, y la Procuraduría abre una actuación preventiva.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá sufrió un fuerte atraso en sus vuelos el miércoles 4 de noviembre. Hacia la 1:00 p. m., la terminal informó de 'un problema en el radar que puede tardar en arreglarse desde minutos hasta horas', sin dar más detalles. Decenas de vuelos se vieron afectados y cientos de pasajeros quedaron esperando una explicación.

Una semana después, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) entregó una versión distinta de lo ocurrido. En una mesa técnica convocada por la Procuraduría, la entidad aclaró que la falla no estuvo en los radares, sino en el software que gestiona el tráfico aéreo, y reconoció que ese sistema es obsoleto.

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Qué falló en el sistema de control aéreo

La Aerocivil explicó que lo ocurrido el 4 de noviembre fue una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, un sistema del fabricante Indra que fue adquirido en 2013. Según la entidad, la falla dejó en negro, durante un tiempo, las pantallas del centro de control.

Mientras las pantallas estaban apagadas, los controladores aéreos no pudieron ver la imagen ni los datos de seguimiento de las aeronaves. Aun así, la Aerocivil evaluó que la situación no representa un riesgo para la seguridad aeronáutica.

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La autoridad aeronáutica anunció que esta semana se reunirá con Indra para establecer con certeza las causas técnicas de lo sucedido. Hasta ahora, la entidad no ha precisado el origen exacto de la indisponibilidad del software.

Las advertencias de la Procuraduría sobre los equipos

La Procuraduría General de la Nación puso el foco en la obsolescencia del software, que fue uno de los puntos que más llamaron su atención durante la mesa técnica. En esa reunión, la Aerocivil admitió directamente que el sistema está desactualizado.

El procurador delegado Samuel Arrieta envió el 5 de noviembre, un día después de la falla, una carta al director general de la Aerocivil, Arnaud Penent D'Izarn, y a la jefa de la Oficina de Control Interno, Sonia Maritza Machado Cruz. Según reveló la revista Cambio, el documento tiene cuatro páginas, recoge las alertas previas del organismo de control y pide a la entidad explicaciones sobre las medidas adoptadas.

De acuerdo con el documento, la Procuraduría había convocado mesas técnicas, solicitado información y advertido sobre los riesgos del deterioro de los equipos. Para Arrieta, lo ocurrido el 4 de noviembre es un hecho adicional que refuerza esas preocupaciones.

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Meses antes, el mismo organismo había señalado que de los 14 sistemas de radar instalados en Colombia, ocho estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones en su operación. También había advertido que era difícil conseguir repuestos para los equipos obsoletos y que algunos enlaces de comunicaciones no tenían contratos de mantenimiento vigentes.

Plazos del contrato de renovación y próximos pasos

La Aerocivil se comprometió a firmar, antes de que termine 2026, un contrato para renovar el sistema y darle mantenimiento especializado. Según lo que presentó al Ministerio Público, ese contrato empezaría a ejecutarse el 2 de enero de 2027.

Para los pasajeros que viajan por El Dorado, la falla se tradujo en demoras y largas esperas sin información clara durante la tarde de ese miércoles. Para el control del tránsito aéreo en Colombia, el episodio dejó en evidencia la dependencia de sistemas que, según la propia Aerocivil, ya no están actualizados.

La Procuraduría informó que abrió una nueva actuación preventiva y que seguirá verificando que la Aerocivil cumpla sus compromisos. Según el organismo, el objetivo es promover medidas oportunas para que los servicios de navegación aérea sigan funcionando de forma continua y segura.