Aeropuerto El Dorado suspende operaciones por avistamiento de dron en zona de seguridad

El Aeropuerto Internacional El Dorado detuvo sus operaciones durante 45 minutos tras detectar un dron en su zona de seguridad. Este incidente se suma a otros recientes que han generado preocupación sobre la seguridad operacional en el aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional El Dorado suspendió sus operaciones durante aproximadamente 45 minutos este martes debido al avistamiento de un dron en la zona de seguridad.

El incidente ocurrió después de las 6:30 p.m., cuando se detectó la presencia del dispositivo volador sobre la plataforma internacional, lo que obligó a interrumpir de manera inmediata los despegues y aterrizajes para garantizar la seguridad de tripulaciones y pasajeros. Según informó un portavoz de la terminal, sobre las 6:42 p.m. se confirmó la detección del dron, lo que activó los protocolos de emergencia y el despliegue de sistemas antidrones por parte del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

Durante este tiempo, se llevaron a cabo inspecciones y verificaciones exhaustivas del perímetro para descartar cualquier riesgo potencial. Una vez superada la situación, las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad.

Sin embargo, la autoridad aérea recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas, ya que podrían presentarse retrasos o reprogramaciones derivados de la contingencia. Además, se recordó que el uso de drones en zonas cercanas a aeropuertos está estrictamente prohibido por el riesgo que representa para la aviación. Las autoridades ya están investigando el incidente para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

Este suceso se suma a otros recientes que han puesto en duda la seguridad operacional en El Dorado. El 13 de marzo pasado, un helicóptero militar ingresó sin autorización a trayectorias activas en medio de operaciones comerciales, lo que, según la Aerocivil, obedeció a una cadena de fallas en la comunicación y en los procedimientos, elevando el riesgo de colisión.

Un mes antes, un Airbus A320 de Latam con 163 personas a bordo tuvo que abortar el despegue porque un helicóptero de la Fuerza Aérea se cruzó en su trayectoria. Este mes, un avión de Lufthansa y otro de Qatar Cargo estuvieron a corta distancia al aproximarse a la pista, lo que ha generado preocupación sobre la gestión del tránsito aéreo en el aeropuerto.

Las autoridades han asegurado que están tomando medidas para fortalecer los protocolos de seguridad y evitar futuros incidentes





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