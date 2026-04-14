Aeropuerto Ernesto Cortissoz: Avances Significativos en la Modernización y Expansión

La renovación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla avanza con mejoras en la sala de abordaje, zona de maletas, aire acondicionado, y estacionamientos. Se evalúa una nueva terminal de carga y se busca una administración activa para un aeropuerto de categoría.

La renovación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla avanza a pasos agigantados, con importantes mejoras en infraestructura y servicios. El director general de la Aeronáutica Civil , Luis Martínez Chimenty, realizó una visita de supervisión para constatar los progresos finales en la zona terrestre de la terminal aérea. La puesta en marcha de la nueva sala de abordaje y la zona de entrega de maletas nacionales está prevista para finales de mayo, un hito que impulsará la eficiencia y comodidad para los pasajeros. Martínez Chimenty destacó la prioridad del gobierno nacional por la modernización del aeropuerto, enfatizando que se están cumpliendo los plazos y que se ha recibido material crucial para completar las obras. Se espera la eliminación del área temporal de llegada de maletas, reemplazándola por una sala equipada con escaleras eléctricas, fijas y un ascensor de gran capacidad, diseñado para facilitar el acceso a todos los usuarios. El director de la Aerocivil realizará visitas semanales para asegurar el cumplimiento del cronograma de obras, demostrando un compromiso firme con la mejora continua de la infraestructura aeroportuaria.

En paralelo a las mejoras en la zona de llegadas, se están llevando a cabo pruebas para la instalación del sistema de aire acondicionado, que proporcionará 150 toneladas de aire fresco a los usuarios. Camilo Cuello, director de la regional norte de la Aerocivil, informó sobre los avances en la instalación de la escalera y el ascensor, destacando que este último tendrá capacidad para 16 personas en la zona de llegadas nacionales. Se mantiene el compromiso de iniciar la ejecución de obras en el muelle internacional en junio, junto con otros proyectos como el corredor estéril, el nuevo ingreso de migración y el mantenimiento de la zona terrestre. La Aerocivil está evaluando la construcción de una nueva terminal de carga con capacidad para 83.740 toneladas, lo que permitiría optimizar los procesos logísticos y fortalecer la infraestructura de carga del aeropuerto. Además, se planea una ampliación significativa de los estacionamientos, agregando 1.332 plazas adicionales, incluyendo una zona exclusiva para empleados y espacios para vehículos tipo bus y taxis, con una proyección a 2055. Estos proyectos reflejan una visión a largo plazo para convertir al Ernesto Cortissoz en un aeropuerto moderno y eficiente, capaz de satisfacer las crecientes demandas de la ciudad.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, expresó su preocupación por la situación actual del aeropuerto, calificándola de “muy penosa” y resaltando la necesidad de mejorar la experiencia de los usuarios. Criticó la incomodidad de tener que bajar por escaleras para recoger el equipaje y la falta de consideración hacia las personas con discapacidad. Aljure enfatizó la importancia de contar con un aeropuerto de categoría para una ciudad como Barranquilla, que está experimentando un auge turístico y reconocimiento internacional. El Distrito continuará participando en el seguimiento de las obras, buscando una administración más activa en la terminal aérea. La modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz es crucial para el desarrollo de Barranquilla, impulsando el turismo, la economía y la conectividad de la ciudad. Las mejoras planeadas y en curso demuestran un compromiso con la excelencia y la satisfacción de los usuarios, posicionando al aeropuerto como un punto de referencia en la región.





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