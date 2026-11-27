La Aeronáutica Civil realiza calibración de radioayudas en el aeropuerto José María Córdova, lo que causó demoras y desvíos en vuelos el jueves 26 de noviembre.

Los pasajeros que planearon sus viajes desde o hacia el aeropuerto internacional José María Córdova en Rionegro durante la tarde del jueves 26 de noviembre, se enfrentaron a alteraciones significativas en sus itinerarios. La terminal aérea registró un total de 12 vuelos con demoras y un vuelo desviado debido a trabajos técnicos urgentes.

Actividad técnica en sistemas de navegación aérea

Las interrupciones se originaron por procedimientos de calibración y certificación de radioayudas que adelanta la Aeronáutica Civil en los equipos que apoyan la navegación aérea en la zona. Estas labores de mantenimiento son esenciales para garantizar la precisión de los sistemas que guían a las aeronaves durante las maniobras de aproximación y aterrizaje, pero requieren la imposición de restricciones temporales en las operaciones de despegue y aterrizaje.

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Las radioayudas son equipos instalados en tierra que emiten señales precisas para orientar a las aeronaves, permitiendo que los pilotos cuenten con información vital para realizar estas operaciones complejas de manera segura. Su calibración y certificación periódicas son necesarias para mantener los más altos estándares de seguridad aérea, aunque su ejecución puede generar congestión en la programación de llegadas y salidas y ocasionar retrasos en cadena en la infraestructura aeroportuaria.

Afectaciones operacionales y cambios en itinerarios

Las novedades reportadas durante la tarde se sumaron a los ajustes ya mencionados durante la mañana del mismo jueves 26 de noviembre, cuando la administración de la terminal informó sobre tres vuelos con modificaciones. En esas ocasiones, se reportaron dos salidas con destino a Bogotá y una llegada procedente de Nueva York, aunque las situaciones fueron atribuidas inicialmente a motivos operacionales de las aerolíneas y no a las causas técnicas de la entidad gubernamental.

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La capacidad de gestión de la terminal se vio limitada por la naturaleza de los trabajos de certificación, que obligaron a modificar algunos itinerarios específicos para evitar la acumulación de aeronaves en el espacio aéreo circundante. Esto refleja la complejidad logística que implica mantener equipos de navegación críticos en condiciones óptimas mientras se gestiona un flujo de pasajeros y carga de alta demanda en uno de los aeropuertos más importantes del país.

Recomendaciones oficiales y próximos cierres de pista

La recomendación oficial para quienes tengan vuelos programados desde o hacia el José María Córdova es verificar el estado de su itinerario directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto para evitar inconvenientes. También pueden consultar las actualizaciones de llegadas y salidas a través de los canales oficiales de la terminal para mantenerse informados sobre posibles nuevos ajustes mientras avanzan los trabajos técnicos.

Por otra parte, es importante recordar que la terminal aeroportuaria tiene cierres programados de pista durante la madrugada hasta el 29 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento de señalización y subestaciones de energía. Sin embargo, estas labores corresponden a una programación distinta de los procedimientos de calibración de radioayudas que generaron las demoras recientes, por lo que los viajeros deberán mantenerse atentos a la información de sus aerolíneas y del aeropuerto.