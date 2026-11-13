Aeropuerto José María Córdova supera 14 millones de pasajeros con conexión directa a EE. UU.

El aeropuerto José María Córdova registró más de 14 millones de viajeros en 2025, impulsado por vuelos directos a EE. UU. que enfrentan caídas por fallas de la FAA.

La relación estratégica entre el departamento de Antioquia y Estados Unidos se consolida como uno de los principales motores del crecimiento internacional del Aeropuerto Internacional José María Córdova. Ubicado estratégicamente en el municipio de Rionegro, la terminal aérea ha experimentado un aumento significativo en su movimiento de pasajeros, posicionándose como un nodo crítico para la conectividad global de la región.

Datos oficiales divulgados por Airplan, la empresa concesionaria que opera la terminal, revelan que el aeropuerto movilizó más de 14 millones de pasajeros durante el año 2025. De este volumen total, más de 4,2 millones correspondieron específicamente al tráfico internacional, evidenciando la fuerte demanda de conexión entre Colombia y mercados extranjeros clave.

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Factores clave del crecimiento aeroportuario

Este notable crecimiento responde a múltiples factores estructurales que han impulsado la operatividad de la terminal durante el periodo analizado. Entre las razones principales se encuentran el aumento sostenido del turismo internacional, el incremento en los viajes corporativos y el flujo de inversión extranjera directa hacia la región.

Además, los desplazamientos de la comunidad colombiana residente en Estados Unidos juegan un papel fundamental en estas cifras. Especialmente, los viajes de la diáspora hacia estados como Florida, Nueva York y Texas han contribuido de manera significativa al volumen de pasajeros nacionales e internacionales que utiliza esta infraestructura.

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Conexiones directas sin escalas

Actualmente, el aeropuerto mantiene varias conexiones sin escalas hacia territorio estadounidense, operadas por una flota diversa de aerolíneas reconocidas a nivel global. Las principales empresas que ofrecen estos servicios directos desde Rionegro incluyen a Avianca, American Airlines, Spirit Airlines, JetBlue Airways y United Airlines.

Avianca opera rutas hacia Miami, Fort Lauderdale, Orlando y el aeropuerto JFK de Nueva York. Por su parte, American Airlines concentra sus vuelos directos en Miami, mientras que JetBlue Airways ofrece servicios hacia Fort Lauderdale. United Airlines mantiene una conexión directa con Houston, y Latam Airlines también ofrece vuelos hacia Miami.

Impacto de las fallas de la FAA

La operación aérea en Estados Unidos atraviesa un momento de fuertes afectaciones tras la orden de la Federal Aviation Administration (FAA) para la suspensión temporal de salidas en todo el país. Esta medida respondió a fallas de comunicación que impactaron varios centros de control de tráfico aéreo, generando más de 7.000 vuelos con retrasos y cancelaciones.

La interrupción, considerada excepcional por las autoridades estadounidenses, provocó la inmovilización de miles de pasajeros en aeropertos estadounidenses. Según la FAA, el problema obedeció a una falla en las comunicaciones entre los centros de control y las aeronaves, mientras equipos técnicos trabajaban para restablecer los sistemas.

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Posiciones de las aerolíneas afectadas

Frente a esta situación, las aerolíneas han emitido recomendaciones específicas para sus pasajeros. Copa Airlines instó a los viajeros a verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, advirtiendo posibles demoras. Latam confirmó que están monitoreando la situación, citando exclusivamente la información emitida por la FAA.

Avianca indicó que está revisando el tema y evaluando el impacto de la situación, comprometiéndose a informar por sus canales oficiales. Varias compañías activaron políticas de flexibilidad para cambios de fecha sin penalidad mientras persistan las restricciones operacionales derivadas de la decisión de la FAA.