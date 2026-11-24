El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena restableció las operaciones de aterrizaje y despegue tras un operativo de seguridad cerca de la pista. Conozca los detalles y afectados.

Las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena se restablecieron con normalidad después de que las autoridades aeronáuticas levantaran la restricción temporal aplicada a las aproximaciones de aeronaves. La medida, que había suspendido las llegadas durante la mañana, fue necesaria para permitir que la Fuerza Pública desarrollara un operativo de seguridad en una zona crítica cercana a la terminal aérea. Este restablecimiento marca el fin de la interrupción operativa que afectó principalmente a los vuelos con destino a la capital del departamento de Bolívar.

Restricción por operativo de seguridad en zona de pista

La decisión de suspender las aproximaciones se originó por una emergencia de orden público registrada en un almacén ubicado en el sector de la zona de llegada, específicamente en el tramo final de la pista 01. La entidad aeronáutica Aerocivil informó que no estaban autorizadas las aproximaciones de aeronaves al aeropuerto Rafael Núñez mientras se llevaban a cabo las maniobras de seguridad. Durante este periodo, las autoridades permitieron únicamente las salidas de aeronaves, manteniendo las llegadas en estado de suspensión hasta que la situación en el terreno fuera controlada.

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El incidente motivó la intervención de las fuerzas del orden debido a la presencia de varias personas retenidas en el establecimiento comercial. Varias fuentes reportaron que hombres armados ingresaron al almacén en medio de un presunto intento de hurto, lo que generó la necesidad de desplegar un operativo policial y militar. La autoridad competente confirmó la presencia de individuos retenidos en el lugar, justificando la restricción aérea por la proximidad del incidente al corredor de aterrizaje de las aeronaves.

Posiciones de las autoridades y la aerolínea

Aerocivil fue la entidad encargada de gestionar la información oficial, comunicando inicialmente la limitación a los pasajeros y evitando la entrada de nuevos vuelos a la zona de aproximación. La entidad subrayó que las maniobras aéreas continuarían solo bajo las condiciones establecidas por la autoridad, priorizando la seguridad sobre la puntualidad de las llegadas. Posteriormente, una vez que la Fuerza Pública finalizó las operaciones en las inmediaciones de la pista, Aerocivil anunció el levantamiento inmediato de la restricción, confirmando que tanto las llegadas como las salidas estaban nuevamente autorizadas.

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Por su parte, la compañía propietaria del almacén afectado emitió una declaración oficial expresando su preocupación por la protección de las personas involucradas. La empresa confirmó que la situación en su establecimiento de Cartagena estaba siendo atendida por las autoridades competentes y que se encontraban atendiendo estrictamente sus indicaciones. Esta comunicación buscaba tranquilizar a los clientes y proveedores, aunque no se detallaron el estado físico o legal de las personas retenidas durante el incidente.

Impacto en los viajeros y recuperación de horarios

Aunque el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez recuperó su capacidad operativa completa, esto no implica que todos los vuelos modificados durante la mañana hayan recuperado sus horarios originales. Aerocivil no presentó un balance cuantitativo sobre el número exacto de vuelos afectados ni precisó cuántos pasajeros experimentaron cambios en sus itinerarios. Esta falta de datos oficiales obliga a los viajeros cuyos desplazamientos coincidieron con la ventana de restricción a verificar directamente con sus compañías aéreas las condiciones actuales de sus boletos.

La normalización de las maniobras permite que la terminal aérea vuelva a recibir aeronaves nacionales e internacionales sin las limitaciones impuestas por la emergencia. Sin embargo, el levantamiento de la medida de seguridad corresponde exclusivamente a la finalización del procedimiento de la Fuerza Pública y no constituye un informe sobre el desenlace de la situación de las personas retenidas. Los pasajeros que hayan experimentado cancelaciones o retrasos deben contactar a sus aerolíneas para gestionar cambios o reembolsos según las políticas específicas de cada transportista.

Levantamiento de la medida y situación actual

Con el anuncio oficial de Aerocivil, el Aeropuerto Rafael Núñez restableció plenamente la autorización para realizar aterrizajes y despegues en todas las pistas disponibles. Este paso es crucial para la recuperación logística de la ciudad, ya que garantiza que el flujo de viajeros hacia y desde Bolívar pueda continuar sin las barreras impuestas por la intervención policial. La medida refleja la coordinación entre la autoridad aeronáutica y las fuerzas de seguridad para manejar incidentes que amenazan la operatividad de la infraestructura crítica.

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La situación se resolvió con el fin de las operaciones de seguridad en el almacén, aunque las autoridades no confirmaron públicamente la liberación final de los retenidos en el momento del restablecimiento aéreo. Los viajeros y el sector turístico deben estar atentos a las actualizaciones de sus respectivos vuelos con las aerolíneas, ya que la reanudación operativa no cancela automáticamente los cambios de horario aplicados durante la interrupción. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez sigue siendo el principal punto de entrada y salida para el turismo en la región Caribe.