La Aerocivil confirmó la normalización total de vuelos en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tras la suspensión parcial por el operativo policial en un supermercado Éxito, donde 30 personas fueron tomadas como rehenes.

La Autoridad de Aviación Civil de Colombia, conocida como Aerocivil, anunció en la mañana del martes la reapertura completa de las operaciones en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Este movimiento se produjo tras la normalización del tráfico aéreo, afectado inicialmente por las acciones de seguridad en el sector de La Castellana, donde hombres armados asaltaron un almacén Éxito en la avenida Pedro de Heredia.

Normalización del tráfico aéreo en el Rafael Núñez

Las autoridades aéreas confirmaron que tanto los despegues como los aterrizajes se reanudaron oficialmente a las 11:38 de la mañana. Inicialmente, la entidad había impuesto una restricción solo sobre las aproximaciones a la pista 01, permitiendo únicamente las salidas de aeronaves debido a la presencia de fuerzas militares en la zona.

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La suspensión de los aterrizajes fue motivada por las maniobras de las aeronaves de la Fuerza Pública durante las maniobras de seguridad en las inmediaciones de la pista. La Aerocivil comunicó a través de sus canales oficiales que dicha medida de precaución se levantó una vez que el operativo táctico concluyó, restableciendo la fluidez del sistema aéreo en la capital turística del Caribe colombiano.

Detalles del asalto y la toma del supermercado Éxito

El incidente comenzó cuando un grupo de individuos armados intentó asaltar un carro de valores que se encontraba en las instalaciones del Éxito para recolectar los fondos del día anterior. Tras ser detectados por los sistemas de videovigilancia del comercio y ante la inminencia de la llegada de la Policía Nacional, los sujetos se refugiaron dentro de la tienda.

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Durante el incursión, los agresores cerraron las puertas y retenieron a un total de 30 personas, incluyendo empleados y clientes presentes en el establecimiento. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, indicó que cinco de los rehenes ya habían sido liberados durante el desarrollo de la negociación y las acciones policiales.

La situación escaló con un intenso intercambio de disparos en las calles circundantes al supermercado, generando un ambiente de gran tensión en el barrio La Castellana. En las redes sociales se viralizó un video que muestra la liberación de una adulta mayor, quien fue entregada finalmente a las autoridades competentes para su resguardo.

Respuesta institucional y contexto de seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella asumió un rol central en la gestión de la emergencia, informando a la ciudadanía sobre el despliegue de agentes de la Policía en los alrededores del lugar. Su objetivo principal fue garantizar que los equipos de seguridad pudieran realizar su labor sin interferencias externas o entorpecimientos por parte de transeúntes.

Familiares de los rehenes han solicitado a la comunidad que respete las zonas de seguridad y permita la operación de los cuerpos policiales. Esta petición busca evitar el caos que podría derivarse de la aglomeración de personas en una zona de conflicto armado activo.

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A la fecha, las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que el presidente Abelardo de la Espriella proporcione más información sobre los pasos siguientes. La ciudadanía permanece atenta a las actualizaciones oficiales sobre la resolución del cerco y el estado final de todas las personas involucradas en el incidente.