Aeropuertos y aerolíneas europeas exigen flexibilidad en el sistema de control fronterizo de la UE ante retrasos

El nuevo sistema de control de fronteras de la UE, el SES, está causando retrasos de hasta tres horas, lo que ha llevado a aeropuertos y aerolíneas a solicitar mayor flexibilidad para evitar interrupciones y pérdidas de vuelos.

Aeropuertos y aerolíneas europeas han expresado su preocupación este viernes por los retrasos significativos causados por el nuevo Sistema de Entrada y Salida (SES) en las fronteras de la Unión Europea. La implementación completa del sistema, que registra electrónicamente los datos de pasaporte y biométricos de los ciudadanos de terceros países que viajan a la UE para estancias cortas, ha generado esperas de hasta tres horas en las horas punta, según denuncian.

Esta situación ha llevado a las aerolíneas a solicitar a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en el funcionamiento del SES, especialmente durante la temporada alta de verano, para evitar mayores interrupciones en las operaciones aéreas y la pérdida de vuelos por parte de los pasajeros.\El Consorcio Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI) y varias aerolíneas han señalado que, a pesar de las estimaciones de la Comisión Europea de que el registro de cada viajero toma alrededor de 70 segundos, se han producido retrasos considerables. Han citado ejemplos concretos, como vuelos con menos pasajeros de lo esperado al momento del despegue y pasajeros que no lograron llegar a la puerta de embarque a tiempo. La ACI, en un comunicado conjunto con aerolíneas, relató casos donde vuelos despegaron con decenas de pasajeros menos y otros que, incluso 90 minutos después del cierre de la puerta, aún esperaban por su acceso. La Comisión Europea ha reconocido la existencia de 'dificultades técnicas' en algunos Estados miembros, aunque sin especificar cuáles, asegurando que se encuentran en contacto con ellos para solucionar los problemas. La implantación del sistema, que comenzó en octubre en los países del espacio Schengen, ha encontrado obstáculos en algunos lugares, como Portugal, donde se suspendió temporalmente debido a colas de hasta 90 minutos en el aeropuerto de Lisboa. En España, la Diputación de Málaga y la Cámara de Comercio de Tenerife también denunciaron las 'colas infernales' que el SES generó en sus respectivos aeropuertos.\El SES, que forma parte del paquete de 'fronteras inteligentes' de la UE, tiene como objetivo mejorar la gestión de las fronteras exteriores utilizando tecnología avanzada. Durante los últimos cinco meses, se registraron más de 45 millones de entradas y salidas en las fronteras de la UE, con más de 24,000 denegaciones de entrada. Las autoridades comunitarias han defendido la efectividad del sistema en detectar posibles amenazas a la seguridad, como la detección de individuos utilizando múltiples identidades. España, que ha invertido 83 millones de euros para adaptar sus puestos fronterizos al SES, asegura que el sistema funciona con normalidad, aunque reconoce incidentes menores. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de optimizar el funcionamiento del SES para evitar mayores inconvenientes a los viajeros y garantizar una gestión fronteriza eficiente y segura





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sistema De Entrada Y Salida (SES) Aeropuertos Aerolíneas Fronteras UE Retrasos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bloqueos viales colapsan movilidad y generan crisis en Santander y CundinamarcaManifestaciones por el aumento de avalúos catastrales causan bloqueos en Santander y Cundinamarca, afectando aeropuertos, vías principales y municipios. Retrasos en vuelos, problemas de movilidad y afectaciones económicas son las consecuencias. Una mujer dio a luz en medio de los bloqueos camino al aeropuerto Palonegro. Autoridades buscan soluciones a través del diálogo.

Read more »

Habilitan aeropuertos en Santander en medio del caos en Santander por impresionante incremento del avalúo catastralManifestantes bloquearon 16 puntos del departamento exigiendo mesa participativa ante aumentos del impuesto predial superiores al 3.000% en algunos predios.

Read more »

¿Cuáles son los diez aeropuertos más grandes del mundo? Esta es la listaUn ranking de la plataforma educativa ‘HowStuffWorks’ detalla cuáles son las terminales aéreas con mayor superficie total.

Read more »

Guerra en Oriente Medio podría generar escasez de combustible en aeropuertos de EuropaLa asociación de aeropuertos de Europa advirtió que, de no reestablecerse el tránsito por el estrecho de Ormuz en las siguiente tres semanas, podrían enfrentar una crisis.

Read more »