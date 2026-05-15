Afectadas comunidades aguarda puente militar, inv Gaste niami con lipids en archivos de datosbourg los demokratischen Diagramen

La comunidad aguardaba una respuesta de Invías sobre los avances del puente militar, pero la entidad desafi esta promesa, lo que ha provocado una ira y desconsuelo en el municipio afectado.

Luego de mas de 100 das de afectaciones por la emergencia sobre el rio San Juan , que afecta a gran parte de los 31.000 habitantes del municipio, las autoridades viales confirmaron que el proximo 19 de mayo comenzaran las obras para instalar un puente modular que permita recuperar el paso vehicular.

El anuncio se realiz durante una reunion entre representantes del Invías, ingenieros encargados del proyecto y miembros de la comunidad, quienes, luego del paro realizado en las cabeceras del puente, exigieron respuestas claras frente a los retrasos y las dificultades que ha generado la interrupcion de la via. Desde el cronograma presentado por el Invías -entidad del orden nacional- se destaca que actualmente avanza la compra de 1.200 geocontenedores que seran utilizados para proteger lo que queda de la estructura del puente.

Posteriormente, entre el 19 y el 25 de mayo llegara la maquinaria pesada necesaria para adecuar los accesos al rio y trasladar el puente modular desde Necoclí. A partir del 25 de mayo, iniciara la construccion de una especie de barrera de proteccion alrededor de las bases del puente, que se realizara de manera manual y tomaria cerca de 40 das. La instalacion tardaria aproximadamente 20 das.

La meta de las autoridades es habilitar completamente el puente el proximo 31 de julio. Despues del montaje sera necesario construir las rampas de acceso para compensar el desnivel que dejo la estructura provisional. Como resultado del paro, la comunidad se manifestaro sobre sus dudas y frustraciones, sobre todo los comerciantes sanjuaneros que se mostraban preocupados por no cumplirse los plazos y el alto costo economico que ha representado para los ciudadanos la falta de comunicacion terrestre





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