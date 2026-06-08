Aficionado de Atlético Nacional agrede a comentarista con una piedra durante final de fútbol colombiano

Un hincha arrojó una piedra a la cabina de transmisión de Win Sports en el estadio Atanasio Girardot después de un gol anulado a Atlético Nacional, hiriendo al periodista Juan José Peláez. El incidente ha generado condena y exige sanciones estrictas para garantizar la seguridad en los estadios.

Durante el partido correspondiente a la final del torneo de fútbol colombiano, disputado en el estadio Atanasio Girardot, un incidente violento interrumpió la transmisión oficial.

En el minuto 32, el jugador Andrés Román de Atlético Nacional anotó un gol tras un centro desde la banda izquierda, sin embargo, la anotación fueinvalidada por el árbitro al determinar que había posición de fuera de juego. Esta decisión arbitral provocó una reacción agresiva por parte de un aficionado del equipo local, quien arrojó una piedra contra la cabina de transmisión del canal Win Sports.

El impactó hizo añicos el vidrio de la cabina y alcanzó al comentarista Juan José Peláez, quien se encontraba en plena transmisión, causándole una herida cortante profunda en uno de sus dedos. Inmediatamente, el personal de seguridad y el equipo médico del estadio asistieron al periodista, quien tuvo que abandonar la cabina y fue atendido en el lugar.

Su compañero de transmisión, Carlos Antonio Vélez, denunció el hecho en vivo, calificando al agresor como un desadaptado y delincuente, y confirmó que Peláez recibió puntos de sutura por el corte. Posteriormente, la periodista Andrea Guerrero utilizó su cuenta en la red social X para denunciar el suceso y expresar su solidaridad con Peláez, quien tenía previsto viajar al día siguiente para cubrir la Copa Mundial de la FIFA.

Guerrero enfatizó que la intolerancia no puede seguir teniendo cabida en el fútbol y exigió sanciones ejemplares. Este acto de violencia ha generado un amplio repudio en la comunidad deportiva y en las autoridades, quienes han prometido investigar y Identifying al responsable para aplicar las sanciones correspondientes, que podrían incluir la pérdida de la condición de socio o la prohibición de acceso a los estadios.

El incidente ocurre en un contexto de alerta por la seguridad en los espectáculos deportivos, luego de varios episodios similares en otros países. Además, la jornada futbolística estuvo marcada por otros eventos, como la presentación de La Banda del Aventurero en la previa de la final, un homenaje al jugador Yeison Jiménez, y noticias ajenas al partido, como la desaparición de un joven de 18 años en el río Sucio de Antioquia y la revelación de nuevos casos de irregularidades en centros estéticos en varias ciudades del país.

Estos hechos reflejan la complejidad del ambiente social y deportivo en Colombia, donde la pasión por el fútbol a veces se mezcla con actos de violencia que ponen en riesgo la integridad de los periodistas y la hinchada





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atlético Nacional Final Fútbol Colombiano Juan José Peláez Violencia En Estadios Win Sports Gol Anulado Piedra Cabina Transmisión Andrea Guerrero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junior vuelve a derrotar a Atlético Nacional en la final del torneoEl equipo de Cúcuta salió victorioso en la ida de la final del torneo, pero en la vuelta, la historia se repitió y el equipo de Medellín logró remontar la ventaja y ganar el título

Read more »

Atlético Nacional busca épica remontada ante Junior en la final de la Liga BetPlay I 2026Atlético Nacional necesita revertir un 3-0 adverso frente a Junior en la vuelta de la final de la Liga BetPlay I 2026. El partido se juega en el Atanasio Girardot, con figuras como Alfredo Morelos y Luis Muriel. Historia de remontadas y penaltis entre ambos equipos.

Read more »

Atlético Nacional enfrenta la final de la Liga BetPlay-I con la fe intactaEl equipo dirigido por Diego Arias necesita una actuación perfecta en el Atanasio Girardot para intentar una remontada ante Junior en la final de la Liga BetPlay-I.

Read more »

Atlético Nacional y Junior disputarán la gran final del fútbol colombiano en MedellínEl próximo lunes festivo se jugará la decisiva segunda fase de la final entre Atlético Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot. Junior llegó con ventaja de 3-0 tras la ida en Barranquilla y buscará mantener el dominio a pesar de la baja del arquero Mauro Silveira, mientras Nacional intentará revertir el marcador con su experiencia en instancias decisivas.

Read more »