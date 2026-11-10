Afidro propone 9 fuentes para financiar la salud con potencial de $5,77 billones

La asociación farmacéutica Afidro presentó nueve mecanismos para generar $5,77 billones y sanear el sistema de salud en Colombia, incluyendo impuestos saludables y aportes de cajas de compensación.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo ( Afidro) ha presentado una iniciativa estratégica compuesta por nueve mecanismos financieros diseñados para fortalecer la capacidad económica del sector salud en Colombia. Este paquete de propuestas busca generar recursos adicionales y optimizar fuentes existentes, alcanzando un potencial estimado total de $5,77 billones de pesos. El objetivo central de este esfuerzo del gremio es ampliar la liquidez disponible, facilitar el pago de las deudas pendientes del Estado y apoyar el saneamiento financiero de las instituciones prestadoras de servicios.

Impuestos Saludables y Recursos Territoriales

Las alternativas con mayor capacidad de recaudo se centran en gravámenes específicos y el uso eficiente de saldos existentes. Los impuestos saludables lideran la lista, con una proyección de generación de $2,49 billones provenientes de la aplicación de gravámenes a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Afidro sugiere que estos fondos se destinen a una reserva financiera para asegurar la cobertura y cubrir compromisos históricos no financiados adecuadamente. Además, se identifica la posibilidad de utilizar cerca de $1,55 billones que actualmente permanecen estancados en cuentas territoriales del sector para apoyar el régimen subsidiado y hospitales públicos.

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Reformas a Cajas y Aportes Patronales

El plan incluye modificaciones estructurales en los aportes parafiscales y la optimización de excedentes empresariales. Se propone destinar 0,25 puntos porcentuales de la contribución de las cajas de compensación familiar durante cinco años al aseguramiento en salud, una medida que podría recaudar $1,16 billones. Paralelamente, se contempla aprovechar $90.147 millones provenientes de excedentes de aportes patronales para cubrir obligaciones de servicios y sanear la red pública. Esta iniciativa mantiene la protección de recursos destinados a vivienda y programas de infancia, garantizando que solo se utilicen saldos no comprometidos.

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Nuevos Gravámenes en Actividades Digitales

El sector digital se consolida como una fuente significativa de ingresos mediante la ampliación de derechos de explotación y nuevos impuestos al consumo. Afidro propone incrementar del 15% al 20% los derechos que pagan los operadores de apuestas en línea, con una estimación de recaudo de $162.500 millones tras ajustar el tratamiento de bonos promocionales. Asimismo, se plantea un impuesto al consumo del 6% sobre videojuegos y juegos de destreza, que abarcaría suscripciones y monedas virtuales, proyectando una recaudación de $176.722 millones y excluyendo usos educativos o sanitarios.

Opciones No Cuantificadas y Siguientes Pasos

Además de las propuestas con cálculos públicos, el gremio incluye estrategias innovadoras como bonos de impacto social y el uso de regalías para capitalizar EPS. Estas alternativas, junto con la reasignación de $136.833 millones del lotto en línea, buscan diversificar las fuentes sin garantizar cifras exactas de inmediato. Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, enfatizó que la implementación dependerá de trámites normativos y disponibilidad presupuestal, buscando mejorar la oportunidad de atención y continuidad de tratamientos para los pacientes colombianos.