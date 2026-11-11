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Afinia activa plan de contingencia para Fiestas de Independencia en Cartagena

ElUniversalCtg#16 in Colombia
Afinia activa plan de contingencia para Fiestas de Independencia en Cartagena
Afinia · Grupo EPM · Cartagena
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Afinia, filial del Grupo EPM, despliega un equipo de más de 100 personas y mantenimiento preventivo para garantizar la energía durante las fiestas en Cartagena.

Afinia, filial del Grupo EPM, ha implementado un plan de contingencia especial entre el 11 y el 16 de noviembre para fortalecer la continuidad y calidad del servicio de energía en Cartagena. Esta medida busca asegurar el suministro eléctrico en sectores turísticos, comerciales y escenarios con alta concentración de personas durante las Fiestas de Independencia.

Preparación técnica y recursos operativos

La compañía desplegó anticipadamente a más de 100 personas, incluyendo brigadas técnicas especializadas, ingenieros y personal administrativo, junto con equipos de respaldo y mantenimiento preventivo. La infraestructura eléctrica fue sometida a actividades críticas como termografía, poda de vegetación, adecuación de líneas y circuitos, balanceo de cargas y mantenimiento de subestaciones.

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Durante lo corrido del año 2026, Afinia intervino 37 circuitos de 13,2 kV mediante termografía y otros 61 circuitos con trabajos de poda, acciones preventivas destinadas a identificar condiciones que pudieran afectar la operación de la red eléctrica local.

Monitoreo en zonas estratégicas turísticas

El plan prioriza el seguimiento en el Centro Histórico, Getsemaní, Bocagrande y el Centro de Convenciones, donde se concentran visitantes y actividades festivas. Desde el Centro de Operación de Red (COR), se realiza monitoreo permanente de redes de alta y media tensión, así como de subestaciones, para coordinar maniobras rápidas ante posibles fallas.

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Este esfuerzo operativo cuenta con el soporte de los equipos de Seguridad, Tecnología y Ciberseguridad, garantizando una coordinación integral para atender cualquier eventualidad durante los días de celebración nacional en la ciudad costera.

Canales de atención y compromiso institucional

Afinia mantiene sus canales de atención disponibles las 24 horas para reportes de novedades o daños, incluyendo la Línea Afinia 115, la aplicación móvil AfiniApp, el chat en www.afinia.com.co y el WhatsApp al número 304 243 3322. Personal especializado gestiona y escala los casos que requieran intervención técnica inmediata.

Con esta preparación operativa y acciones preventivas, Afinia reafirma su compromiso con Cartagena y sus habitantes, contribuyendo al desarrollo de una celebración segura donde la ciudad y sus visitantes puedan disfrutar plenamente de sus tradiciones culturales.

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