Afinia activó protocolos de seguridad por disturbios cerca del almacén Éxito Cartagena. La filial de EPM prioriza la integridad de usuarios y trabajadores, invitando al uso de canales virtuales para evitar desplazamientos peligrosos.

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, activó de inmediato sus protocolos de seguridad más estrictos tras registrarse una situación de orden público que afectó las inmediaciones de su oficina comercial en Cartagena. Este incidente ocurrió en las cercanías de la sede del almacén Éxito, un sector comercialmente importante de la ciudad amurallada que suele concentrar alta afluencia de peatones y vehículos.

Ante la emergencia, la dirección de la compañía desplegó su Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para liderar la respuesta institucional. El objetivo central de esta movilización es garantizar la protección absoluta de la vida y la integridad física de todos los usuarios, trabajadores y aliados comerciales que se encontraban en el punto de atención en el momento exacto del estallido social.

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Activación de protocolos contra asonadas

El Grupo EPM puso en marcha planes preventivos diseñados específicamente para el manejo de situaciones relacionadas con asonadas, actos de terrorismo y disturbios civiles. Estos protocolos no son reactivos, sino que se basan en estándares de seguridad predefinidos que buscan minimizar el riesgo de lesiones y garantizar la evacuación segura si fuera necesario, priorizando siempre la preservación del capital humano.

El equipo de la PMO, conformado por personal experto del área de Seguridad interna y representantes corporativos de EPM, ha mantenido una presencia constante en terreno. Esta unidad especializada coordina acciones en tiempo real, asegurando que cada decisión operativa esté alineada con las mejores prácticas de gestión de crisis corporativa y respuesta ante emergencias complejas.

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Comunicación con autoridades civiles y policiales

Desde el inicio de la contingencia, el equipo de gestión de proyectos ha establecido una línea de comunicación permanente y directa con las autoridades civiles y fuerzas de Policía asignadas a la zona. Esta interacción constante permite a Afinia realizar un seguimiento preciso de la evolución de los hechos en la vía pública y evaluar la necesidad de adoptar medidas adicionales de seguridad.

La compañía señaló expresamente que continuará monitoreando la situación para proteger a las personas que puedan verse afectadas por la escalada del conflicto y para garantizar la seguridad de su propio equipo humano. Esta vigilancia activa busca anticiparse a cualquier riesgo emergente y adaptar las respuestas operativas a las condiciones cambiantes del sector.

Afinia rechazó contundentemente cualquier acto que ponga en riesgo la tranquilidad ciudadana y reiteró su firme compromiso con el bienestar de la comunidad, así como con la protección de sus trabajadores y aliados comerciales. La postura de la empresa enfatiza la responsabilidad social corporativa y el respeto irrestricto a la vida como principios inalienables de su gestión.

Invitación al uso de canales virtuales de atención

Mientras se normalizan las condiciones de orden público en el sector afectado, Afinia ha emitido una instrucción clara para todos sus clientes. La compañía invita a sus usuarios a utilizar sus canales virtuales de atención para realizar consultas y gestionar sus solicitudes administrativas sin necesidad de desplazarse hasta la oficina comercial cercana al lugar de los hechos.

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Esta medida preventiva busca reducir la exposición de los clientes y empleados a posibles situaciones de riesgo. La empresa indicó que mantendrá el acompañamiento y la coordinación estrecha con las autoridades locales mientras evalúa la evolución de la situación en Cartagena, asegurando que sus servicios esenciales se mantengan con la mayor eficiencia posible mediante medios digitales.