Afinia anuncia cortes programados de energía en varios municipios de Bolívar por trabajos de mantenimiento

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, informa sobre los cortes de suministro eléctrico programados en Arjona, Magangué, Mompox, Talaigua Nuevo y Santa Ana, detallando horarios y zonas afectadas, y recuerda los canales de atención al cliente para consultas y pagos.

En los próximos días se llevarán a cabo obras de mantenimiento y ampliación de la infraestructura eléctrica en el departamento de Bolívar , lo que implicará la interrupción temporal del suministro de energía en varias poblaciones.

La empresa responsable, Afinia, filial del Grupo EPM, ha publicado un cronograma detallado que indica las áreas afectadas y los horarios de corte. En el municipio de Arjona, los residentes de la calle 53 con carrera 42, en el sector conocido como barrio Simón Bossa, quedarán sin luz durante el periodo de trabajo.

En Magangué, el corte se producirá entre las 8:20 a.m. y las 6:00 p.m. en el corregimiento de Piñalito, específicamente en la zona comprendida entre la calle 6 y la carrera 5. Estas interrupciones son necesarias para garantizar la seguridad de los operarios y para llevar a cabo la sustitución de equipos obsoletos que ya no cumplen con los estándares de calidad y eficiencia energética requeridos





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