Afinia anuncia trabajos de optimización de la infraestructura eléctrica en Bolívar

La empresa Afinia realizará trabajos de optimización de la infraestructura eléctrica en el departamento de Bolívar, lo que implicará la suspensión del servicio en algunos sectores. Los trabajos se llevarán a cabo en diferentes áreas, como la zona urbana y rural, y afectarán a diferentes sectores de la población.

La empresa Afinia anunció trabajos que implicarán la suspensión del servicio en algunos sectores del departamento de Bolívar . La empresa Afinia , prestadora del servicio de energía en Bolívar , realizará trabajos de optimización de la infraestructura eléctrica en el departamento como parte del plan de inversión para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio.

En los últimos 5 años, Afinia ha invertido más de 3 billones de pesos en la red eléctrica de la región. Los trabajos se llevarán a cabo en varios sectores del departamento, incluyendo la zona urbana y rural de varios municipios. Entre los sectores afectados se encuentran San Juan Nepomuceno, Villanueva, Santa Rosa, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, Magangué, Talaigua Nuevo, Cicuco, Mompox, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Turbaco, Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo.

Los trabajos se llevarán a cabo en diferentes áreas, como la zona urbana y rural, y afectarán a diferentes sectores de la población. La empresa Afinia ha estado trabajando en la mejora de la infraestructura eléctrica en la región durante varios años, y estos trabajos son parte de su plan de inversión para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio.

La empresa ha invertido más de 3 billones de pesos en la red eléctrica de la región en los últimos 5 años. Los trabajos se llevarán a cabo en diferentes etapas, y la empresa ha establecido un cronograma para su realización. La empresa Afinia ha estado trabajando en la mejora de la infraestructura eléctrica en la región durante varios años, y estos trabajos son parte de su plan de inversión para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio.

La empresa ha invertido más de 3 billones de pesos en la red eléctrica de la región en los últimos 5 años. Los trabajos se llevarán a cabo en diferentes etapas, y la empresa ha establecido un cronograma para su realización. La empresa Afinia ha estado trabajando en la mejora de la infraestructura eléctrica en la región durante varios años, y estos trabajos son parte de su plan de inversión para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio.

La empresa ha invertido más de 3 billones de pesos en la red eléctrica de la región en los últimos 5 años. Los trabajos se llevarán a cabo en diferentes etapas, y la empresa ha establecido un cronograma para su realización





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