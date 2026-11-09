Afinia despliega operativo eléctrico prioritario para Fiestas de Independencia en Cartagena

Afinia activa plan especial del 11 al 16 de noviembre con 100 trabajadores y vigilancia en barrios clave de Cartagena para garantizar el servicio eléctrico durante las fiestas.

La empresa de servicios públicos Afinia ha anunciado la implementación de un plan operativo especial diseñado para asegurar la estabilidad del suministro eléctrico en Cartagena durante las Fiestas de Independencia. Esta iniciativa se ejecutará específicamente entre el 11 y el 16 de noviembre, coincidiendo con los días de mayor afluencia de residentes y visitantes en la ciudad amurallada.

Monitoreo prioritario en zonas turísticas

El núcleo de esta estrategia de seguridad energética se centra en la Localidad Histórica y el Caribe Norte de Cartagena. Afinia ha identificado sectores estratégicos que requieren vigilancia intensiva debido a la alta concentración de eventos culturales, desfiles y actividades gastronómicas. Los barrios Centro Histórico, Getsemaní y Bocagrande figuran como puntos críticos para la intervención técnica.

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Adicionalmente, las instalaciones del Centro de Convenciones de Cartagena se encuentran dentro del radio de máxima atención. La compañía busca prevenir interrupciones que puedan afectar la programación festiva y garantizar la iluminación adecuada en espacios públicos y escenarios comunitarios durante las celebraciones.

Recursos técnicos y equipos especializados

Para responder con eficacia ante posibles fallos en la infraestructura, Afinia movilizará un equipo humano de 100 trabajadores. Este contingente incluye técnicos especializados, personal operativo de campo y supervisores encargados de la coordinación general. La presencia masiva de efectivos permite una respuesta rápida ante cualquier eventualidad en las redes de media y baja tensión.

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El operativo también cuenta con brigadas especializadas y equipamiento de respaldo de alta tecnología. Se despliegan transformadores móviles y unidades de reparación rápida que pueden ser posicionadas estratégicamente en las zonas de mayor demanda. Este material está diseñado para realizar reparaciones en el menor tiempo posible, minimizando el impacto en la continuidad del servicio.

Inspecciones preventivas y termografía

Antes del inicio de las festividades, las cuadrillas de Afinia completaron inspecciones técnicas exhaustivas en 98 redes eléctricas distribuidas por la ciudad. Estas labores preventivas incluyeron la poda de árboles cercanos al cableado para evitar cortes por ramas caídas, revisiones mediante termografía para detectar sobrecalentamientos y el balanceo de cargas en los sistemas.

El Centro de Operación de Red mantiene un monitoreo permanente de las estaciones y líneas de alta tensión en Cartagena. Los ingenieros analizan en tiempo real las variaciones del suministro eléctrico para coordinar acciones correctivas anticipadas. El equipo de tecnología acompaña toda la operación para asegurar el funcionamiento óptimo de los sistemas de control de la infraestructura.

Prioridad en salud y canales de atención

La atención de emergencias otorgará prioridad absoluta a los sectores residenciales y a los centros de salud de las tres localidades de Cartagena. Esta decisión busca reducir las afectaciones en áreas críticas para el bienestar de la población. Afinia mantiene una comunicación permanente con las autoridades distritales para gestionar requerimientos específicos durante los días festivos.

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Los habitantes y turistas tienen habilitados canales de atención disponibles las 24 horas para reportar fallos. Las personas pueden contactar a la empresa a través de la línea telefónica gratuita 115, la aplicación móvil AfiniApp, la página web www.afinia.com.co o el WhatsApp 304 243 3322. Estos medios permiten reportar interrupciones del servicio y daños en las redes eléctricas de manera inmediata.