Afinia en Estado Crítico: Recaudo Bajo y Pérdidas de Energía Duplican Promedio Nacional

La empresa de energía Afinia enfrenta una severa crisis financiera debido a un bajo recaudo y elevadas pérdidas de energía, que superan significativamente las medias nacionales. El gerente Ricardo José Arango Restrepo detalla las causas y los esfuerzos por mejorar, advirtiendo sobre la amenaza a la sostenibilidad y la reducción del plan de inversiones.

La empresa de energía Afinia atraviesa una crítica situación financiera, marcada por un nivel de recaudo que apenas alcanza el 80,6% de lo facturado mensualmente y pérdidas de energía que duplican el promedio nacional. Según reveló su gerente, Ricardo José Arango Restrepo, a pesar de los esfuerzos por mejorar estos indicadores, los avances no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de la compañía. El promedio nacional de recaudo supera el 93%, mientras que Afinia se mantiene rezagada.

En cuanto a las pérdidas de energía, aunque se ha iniciado un descenso paulatino desde julio del año pasado, la cifra se sitúa en un 28,84%, muy por encima del promedio nacional que ronda el 14%. El gerente enfatizó que estos niveles son insuficientes para asegurar la viabilidad financiera de la empresa. Las dificultades en el recaudo se concentran principalmente en la subnormalidad eléctrica y en el estrato 1. En este último segmento, el recaudo desciende al 58% de lo facturado. La situación es aún más alarmante en la subnormalidad eléctrica, que abarca 867 barrios, donde el recaudo fluctúa entre un preocupante 5% y 6%. Estas cifras resultan en una merma mensual de entre 12 mil y 25 mil millones de pesos. Al sumar las pérdidas de energía y los montos dejados de recaudar, la afectación económica para Afinia asciende a más de 800 mil millones de pesos anuales. La cartera global de la compañía, al cierre del primer trimestre de 2026, se eleva a 5,4 billones de pesos, sin incluir la opción tarifaria que suma alrededor de 1 billón de pesos. De esta deuda, la cartera oficial supera los 385 mil millones de pesos, con un crecimiento mensual aproximado de 3.000 millones de pesos, gran parte de la cual corresponde a entidades del orden municipal. En relación con los subsidios de energía, Afinia ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para agilizar los pagos adeudados, esperando que a finales de abril se materialice una parte de lo pendiente. El uso de la Financiera de Desarrollo Nacional ha permitido obtener mejores resultados, aunque con altos costos financieros. La falta de recepción de estos pagos genera sobrecostos en el flujo de caja, amenazando la sostenibilidad financiera y limitando la ejecución del plan de inversiones. Ante el fenómeno de El Niño, la empresa se prepara, y su exposición a bolsa del 6% la coloca en una posición favorable, buscando constantemente alternativas. Respecto a una posible intervención por parte de la Superservicios, similar a la ocurrida con Air-e, el gerente Arango Restrepo aseguró que Afinia cumple con todas las regulaciones vigentes para operar y no existe razón para una intervención gubernamental, considerando que la empresa ha logrado mejoras. El plan de inversiones para el presente año, inicialmente proyectado en cerca de 800 mil millones de pesos, se ha visto reducido a 450 mil millones de pesos, una disminución de 370 mil millones de pesos debido a problemas de liquidez. Afinia atiende a 1.833.000 clientes en su área de influencia, pero en marzo solo se registraron pagos de 970 mil clientes, lo que evidencia la problemática del recaudo. La falta de ingresos esperados por concepto de recaudo pone en riesgo permanente el flujo de caja de la compañía. Para mitigar esta situación, Afinia ha impulsado el sistema de energía prepagada, logrando que más de 40 mil clientes lo utilicen, con una masificación mensual de aproximadamente 5.600 soluciones. Paralelamente, se buscan alternativas para normalizar barrios con infraestructura subnormal y facilitar el acceso al servicio bajo condiciones regulares. Los usuarios de energía prepagada experimentan una reducción en su consumo de hasta un 35%, pagando mensualmente entre 86 mil y 90 mil pesos por el servicio





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