Afinia impulsa campaña para incentivar pago oportuno del servicio de energía en barrios de la región Caribe en el marco del Mundial de Fútbol 2026

Afinia, empresa filial del Grupo EPM, lanzó una estrategia para promover el cumplimiento en el pago del servicio de energía en sectores de varios municipios durante el Mundial de Fútbol 2026. La campaña, denominada ‘Tribuna de la Energía’, reconocerá las comunidades que manejan adecuadamente el pago del servicio y colaboran para fortalecer un sistema eléctrico más sustentable y confiable.

El ambiente del Mundial de Fútbol 2026 comenzará a sentirse en varios barrios de la región Caribe con una estrategia impulsada por Afinia , empresa filial del Grupo EPM, que busca incentivar el pago oportuno del servicio de energía a través de actividades comunitarias relacionadas con los partidos de la Selección Colombia.

La compañía presentó la campaña denominada ‘Tribuna de la Energía’, una iniciativa que se desarrollará en sectores de Cartagena, Sincelejo, Montería, Magangué y Planeta Rica, donde serán reconocidas las comunidades con mejores indicadores de recaudo y comportamiento de pago





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