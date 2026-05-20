Afinia premia a los barrios que registren los mejores comportamientos de recaudo y pago oportuno de la factura del servicio durante el campeonato mundialista

La filial del Grupo EPM, Afinia, lanzó una nueva estrategia con la que busca fortalecer la cultura de pago y premiar a los barrios que registren los mejores comportamientos de recaudo y pago oportuno de la factura del servicio durante distintas etapas del campeonato mundialista. La estrategia incluye una fase 1 y una fase 2, en la que se premiará a los barrios con mejor comportamiento histórico de pago durante el 2026. Los barrios ganadores podrán disfrutar de transmisiones especiales de partidos del Mundial de Fútbol 2026 en un ambiente seguro, organizado y familiar, bajo normas de convivencia y control diseñadas para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

La filial del Grupo EPM, Afinia , lanzó una nueva estrategia con la que busca fortalecer la cultura de pago y premiar a los barrios que registren los mejores comportamientos de recaudo y pago oportuno de la factura del servicio durante distintas etapas del campeonato mundialista .

Los sectores Nelson Mandela, Pasacaballo, El Pozón, Amberes y La Candelaria participarán en esta campaña. La estrategia incluye una fase 1 y una fase 2, en la que se premiará a los barrios con mejor comportamiento histórico de pago durante el 2026. Los barrios ganadores podrán disfrutar de transmisiones especiales de partidos del Mundial de Fútbol 2026 en un ambiente seguro, organizado y familiar, bajo normas de convivencia y control diseñadas para garantizar el bienestar de todos los asistentes





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