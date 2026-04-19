Afinia Realiza Mejoras en Infraestructura Eléctrica: Conozca los Sectores Afectados por Suspensiones del Servicio

La empresa Afinia llevará a cabo trabajos de optimización en su red eléctrica en Bolívar, lo que resultará en suspensiones temporales del servicio en diversas zonas de El Carmen de Bolívar, Hatillo de Loba, Magangué, Mompox, Talaigua Nuevo, Santa Ana, Turbana, Zambrano y Córdoba. La compañía informa sobre los horarios y sectores específicos para que los usuarios tomen precauciones.

Afinia , la compañía encargada de la distribución de energía eléctrica en el departamento de Bolívar , ha anunciado la ejecución de importantes trabajos de optimización y mejora en su infraestructura. Estas labores, que forman parte de un ambicioso plan de inversión, tienen como objetivo principal elevar la calidad y la confiabilidad del servicio ofrecido a los usuarios. Como consecuencia directa de estas intervenciones técnicas, se producirán suspensiones temporales en el suministro eléctrico en diversas localidades y municipios. Es fundamental que los residentes afectados estén al tanto de los horarios y las zonas específicas donde se presentarán estas interrupciones para poder tomar las precauciones necesarias.

En el municipio de El Carmen de Bolívar, las interrupciones programadas afectarán a la calle 29 y la calle 33, específicamente entre las carreras 54 y 56, en el barrio El Prado, desde las 8:10 a. m. hasta las 5:00 p. m. Adicionalmente, en El Carmen de Bolívar, la calle 26 con carrera 53, en el barrio Las Uvas, experimentará una suspensión del servicio desde las 7:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Los habitantes del municipio de Hatillo de Loba, tanto en su zona urbana como rural, incluyendo los sectores de Juana Sánchez, la vía que conecta Juana Sánchez con Hatillo de Loba y áreas aledañas, verán interrumpido el servicio desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. En Magangué, los trabajos se concentrarán en la calle 13 con carrera 8ª, en el barrio Isla de Cuba, con una interrupción programada entre las 2:10 p. m. y las 6:00 p. m. Otro sector de Magangué afectado será la calle 18 con carrera 10, en el barrio Pueblo Nuevo, donde el servicio se suspenderá de 7:50 a. m. a 5:00 p. m.

La zona rural de Mompox también experimentará cortes de energía en varios de sus corregimientos. Específicamente, en Santa Teresita, La Rinconada y Loma de Simón, las interrupciones se darán en dos franjas: de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y posteriormente de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En la zona rural de Talaigua Nuevo, los sectores de Los Mangos y El Vesubio se verán afectados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En la zona rural de Santa Ana, el corregimiento San Fernando tendrá suspensión del servicio durante el mismo horario, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los corregimientos Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera y Los Piñones, ubicados en la zona rural de Mompox, también estarán sin energía de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El municipio de Turbana, en su zona urbana, experimentará cortes en los barrios La Esperanza, Manantial, Nuevo Bosque, Alto Bosque y San Antonio, desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. En Zambrano, la zona urbana, los barrios El Amparo y La Esperanza tendrán interrupciones de 8:20 a. m. a 5:10 p. m. Finalmente, el municipio de Córdoba, tanto en su zona urbana como rural (incluyendo los corregimientos de San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito y Tacamocho), sufrirá suspensiones del servicio eléctrico de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Afinia ha habilitado diversos canales de comunicación y atención para que los usuarios puedan resolver sus inquietudes, realizar pagos y reportar cualquier eventualidad. Estos canales incluyen la línea telefónica 115, la oficina virtual disponible a través de su sitio web www.afinia.com.co, y la aplicación móvil Afiniapp, diseñada para facilitar la interacción de los usuarios con la empresa. Cabe recordar que Afinia es una filial del Grupo EPM y asumió sus operaciones en 2020, sucediendo a la anterior prestadora Electricaribe. Actualmente, la compañía es responsable de la prestación, comercialización y distribución del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, y en once municipios del departamento del Magdalena. La empresa reafirma su compromiso con la mejora continua de la infraestructura eléctrica, buscando siempre ofrecer un servicio más eficiente y seguro a todos sus clientes, a pesar de las inevitables interrupciones temporales que estas obras de modernización conllevan





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