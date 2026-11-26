Afinia suspenderá el servicio eléctrico en Calamar, Mompox y Zambrano por obras de optimización. Conoce los horarios exactos y recomendaciones de ahorro.

La empresa Afinia suspende temporalmente el suministro eléctrico en los municipios de Calamar, Mompox y Zambrano, ubicados en el departamento de Bolívar. Esta medida forma parte de un plan de inversión estratégico diseñado por la operadora para optimizar la infraestructura eléctrica regional. El objetivo principal de estas intervenciones técnicas es garantizar una mejora sustancial en la calidad y confiabilidad del servicio de distribución para todos los usuarios conectados a la red.

Horarios y zonificación de las suspensiones en Calamar

En el municipio de Calamar, la suspensión del fluido eléctrico está programada para el horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Las afectaciones alcanzan sectores específicos que incluyen el Centro, la urbanización Villa Alicia y la Cooperativa Colechera. Además, el Consejo Municipal, el Barrio Arriba y el Barrio Sur quedarán sin servicio durante este periodo. La lista de zonas afectadas también abarca la Iglesia Central, el colegio Francisco Paula, el barrio La Fortuna y la transversal 3 entre las calles 20 y 29.

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Impacto del mantenimiento en Mompox y Zambrano

En Mompox, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Los trabajos en esta localidad histórica se enfocan en la zona rural, específicamente en el corregimiento Loma de Simón. Se afectarán sectores como la plaza principal, las áreas ubicadas después de la iglesia, la carrera 5 y el punto correspondiente al kilómetro 4 de la vía hacia Santa Fe. Paralelamente, en Zambrano, la suspensión comenzará más temprano a las 7:40 a. m. y finalizará a las 5:40 p. m. La zona crítica en este municipio es la intersección de la carrera 18 con la calle 6, ubicada en el sector del barrio Caldas.

Posición de Afinia y canales de atención al cliente

Afinia ha habilitado múltiples canales de atención para que los usuarios puedan resolver dudas, realizar pagos y reportar incidencias durante el proceso. La empresa opera como una filial del Grupo EPM y distribuye energía en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en once municipios del Magdalena. Estos municipios incluyen Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista y San Zenón. La compañía inició sus operaciones en el año 2020 tras la salida de Electricaribe del mercado regional.

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Recursos digitales y líneas telefónicas de Afiniapp

Para facilitar la comunicación con la población, la empresa mantiene activas las líneas de atención 115. Los usuarios también pueden acceder a la oficina virtual a través de la página web www.afinia.com.co. Adicionalmente, se recomienda el uso de la aplicación móvil Afiniapp para dispositivos inteligentes. Estas herramientas permiten gestionar los servicios de manera eficiente mientras se llevan a cabo las obras de mejora en la infraestructura física del departamento.

Recomendaciones oficiales para optimizar el consumo eléctrico

Ante la situación actual, Afinia invita a los usuarios a implementar medidas de ahorro energético en sus hogares y empresas. Entre las recomendaciones técnicas se encuentra evitar abrir la nevera constantemente y agrupar las labores de planchado en una sola jornada semanal. Se sugiere apagar luces y equipos eléctricos que no se estén utilizando, así como desconectar cargadores y dispositivos electrónicos sin conexión activa. El uso de bombillas LED o de bajo consumo es prioritario por su eficiencia y durabilidad.

Estrategias de ahorro y mantenimiento preventivo

Para maximizar la eficiencia, se aconseja aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día. El mantenimiento periódico de equipos como aires acondicionados y neveras es esencial para garantizar su funcionamiento óptimo. Al utilizar aire acondicionado, es fundamental mantener cerradas las puertas y ventanas para evitar pérdidas de refrigeración. La temperatura debe ajustarse entre 23°C y 24°C para optimizar el desempeño del sistema. Asimismo, se recomienda reducir el uso de duchas y estufas eléctricas y aprovechar la ventilación natural cuando las condiciones climáticas lo permitan.