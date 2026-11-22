Afinia anuncia cortes de luz programados en Turbaco, El Carmen, Magangué y otros municipios de Bolívar por optimización de infraestructura. Consulte horarios exactos.

La compañía Afinia, filial del Grupo EPM responsable de la distribución eléctrica en el departamento de Bolívar, ha iniciado una campaña de optimización de la infraestructura energética destinada a elevar los estándares de calidad y confiabilidad del servicio. Como parte de este plan de inversión estructural, la empresa ha determinado que es necesario suspender momentáneamente el fluido eléctrico en diversas localidades del departamento para realizar las intervenciones técnicas correspondientes.

Cortes programados en Turbaco y Córdoba

En el municipio de Turbaco, la interrupción del servicio eléctrico se llevará a cabo en dos ventanas horarias específicas durante el día. La primera suspensión afectará a los barrios El Recreo, la urbanización La Cruz, San Pedro, la urbanización Santa Ana, la avenida Pastrana, la calle 13 de Junio, Posa Manga, Hoyo Oscuro, El Rosario, El Bajo, Los Ciruelos, San Pablo, Calle Nueva, calle San Roque, calle del Tronco, calle Estrella, Las Mercedes, Pumarejo, Las Parcelas, La Línea, calle del Cementerio, 5 de Octubre y Hacienda del Lago, entre las 7 a. m. y las 7:30 a. m., así como desde las 4 p. m. hasta las 4:30 p. m.

Also read Estos son los barrios de Cartagena que no tendrán luz el domingo 22 de noviembre

Adicionalmente, en Turbaco se interrumpirá el servicio eléctrico de 7 a. m. a 4:30 p. m. en los sectores de la urbanización La Cruz, específicamente en la calle 19 entre carreras 19 y 26, la carrera 19 entre calles 19 y 21, y la carrera 26 entre calles 19 y 21. Por otro lado, en Córdoba se suspenderá la luz de 7 a. m. a 4 p. m. en la zona urbana y en la rural, con énfasis en San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

Suspensiones masivas en El Carmen de Bolívar

El Carmen de Bolívar registra el mayor número de afectaciones con dos bloques de horarios distintos. Para la zona urbana, los cortes se producirán brevemente de 7:30 a. m. a 8 a. m. y de 4:10 p. m. a 4:40 p. m. en Gambotico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, la urbanización La Victoria y Vista Hermosa.

Advertisement

No obstante, el impacto más prolongado en El Carmen de Bolívar se extiende de 7:30 a. m. a 4:40 p. m. en la zona urbana, afectando a la calle 28A entre carreras 33 y 34, el sector El Silencio, las urbanizaciones Villa Anita y La Primavera, Arroyo Arena, La Ceiba, La Junta, Brisas del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, la urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica y Los Mangos.

La zona rural de El Carmen de Bolívar también quedará sin energía durante el mismo horario de la zona urbana (7:30 a. m. a 4:40 p. m.), cubriendo Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, la vía San Jacinto, San Rafael, La Esperanza, la finca La India, avícola La Palmera y El 25, además de San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucía, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamón de María, El Guamito, Dura Poco, Lazarza, Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro y Arroyo María.

Impacto en San Jacinto, Magangué y Marialabaja

En San Jacinto, la zona rural, particularmente los sectores de Arenas y Los Charquitos, experimentará cortes de luz de 7:30 a. m. a 4:40 p. m. En Magangué, la interrupción se registrará de 8 a. m. a 4 p. m. en la zona rural, abarcando Puerto Nariño, Madrid, Ladreras de Madrid, Campo Sereno, El Guazo, El Retiro, la vía Magangué - Madrid - El Retiro y los sectores aledaños a esta ruta.

Finalmente, en Marialabaja no habrá servicio eléctrico en la zona urbana de 8 a. m. a 4:50 p. m., con foco en la carrera 12 con calle 21B y el sector del barrio Arroyo Abajo. La empresa mantiene habilitados los canales de atención telefónica al 115, la oficina virtual en www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp para gestionar pagos y reportes.