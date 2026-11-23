Afinia suspenderá el servicio eléctrico en Bolívar por trabajos de optimización. Conoce las zonas afectadas en Clemencia, Calamar, San Jacinto y San Fernando.

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM encargada de la distribución de energía en Bolívar, ha anunciado una serie de interrupciones programadas en el suministro eléctrico. Estas suspensiones son parte de un plan de inversión estratégico diseñado para optimizar la infraestructura eléctrica del departamento. El objetivo principal es garantizar una mejora significativa en la calidad y la confiabilidad del servicio para los usuarios finales.

Zonas y horarios de interrupción eléctrica en Bolívar

La suspensión del fluido eléctrico afectará a varios municipios del departamento de Bolívar en diferentes horarios. En Clemencia y Santa Catalina, la interrupción se registrará de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En estas localidades, se verán afectados tanto la zona urbana como la rural de ambos municipios. Además, se suspenderá el servicio en la IE Loma Arena, en los Acuacultivos del Caribe vía Galerazamba, en las antenas de Claro, Movistar y Comcel, así como en las salinas de Galerazamba.

Also read Tres tiburones avistados cerca de bañistas en San Andrés

En el municipio de Calamar, la zona urbana experimentará un corte eléctrico desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Esta afectación se centrará específicamente en la calle 34 con la carrera 4, ubicada en el sector del barrio Sur. Por otro lado, en Las Margaritas y San Fernando, los cortes se extenderán desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. En la zona rural de San Fernando, se suspenderá el servicio en Guataca, Cuatro Bocas, Gusimal, El Porvenir, El Palmar y Contadero.

Asimismo, en la zona rural de Las Margaritas, la interrupción alcanzará a Causado, Santa Rosa, El Palmar, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos y El Barrancos. También se afectarán los sectores aledaños a la vía de estos corregimientos. En San Jacinto, el servicio eléctrico se suspenderá desde las 7:05 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la zona urbana. Los barrios afectados en esta localidad incluyen Candelilla, San José, Las Mochilas, Santa Lucía, Barrio Arriba, Nuevo Horizonte y Torices.

Advertisement

Canal de atención y servicios de Afinia en la región

Afinia ha habilitado múltiples canales de atención al cliente para que los usuarios puedan resolver dudas, realizar pagos y reportar incidencias durante las obras. Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la compañía a través de las líneas telefónicas 115. Además, está disponible una oficina virtual accesible mediante el sitio web www.afinia.com.co para trámites en línea.

También se recomienda el uso de la aplicación móvil Afiniapp para dispositivos móviles, la cual facilita la gestión de cuentas y el acceso a la información del servicio. Estos canales están diseñados para mejorar la experiencia del usuario y asegurar una comunicación fluida durante el periodo de mantenimiento. La empresa insiste en la importancia de reportar cualquier falla o duda a través de estos medios oficiales.

Contexto operativo y recomendaciones de ahorro energético

Afinia opera en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en 11 municipios del Magdalena, incluyendo Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista y San Zenón. La compañía inició sus operaciones en el año 2020, tras la salida del servicio por parte de la empresa Electricaribe. Como parte de su compromiso con la eficiencia, la empresa ha emitido una serie de recomendaciones para ahorrar energía.

Entre las medidas sugeridas se encuentra evitar abrir la nevera constantemente y agrupar las labores de planchado en una sola jornada semanal. Los usuarios deben apagar luces y equipos eléctricos cuando no estén siendo utilizados, así como desconectar cargadores y dispositivos electrónicos que permanezcan conectados sin necesidad. También se recomienda utilizar bombillas LED o de bajo consumo, ya que son más eficientes y duraderas.

Advertisement

Es fundamental aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día y realizar mantenimiento periódico a equipos como aires acondicionados y neveras para garantizar su funcionamiento eficiente. Mantener cerradas puertas y ventanas cuando se utilice aire acondicionado evita pérdidas de refrigeración. Además, se aconseja ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 23°C y 24°C para optimizar su desempeño, aprovechar la ventilación natural cuando las condiciones lo permitan y reducir el uso de duchas y estufas eléctricas.