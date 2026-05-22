Afinia toma medidas de seguridad en Valledupar, Cesar, ante advertencia de interrupciones del orden público, y suspende atención presencial hasta el viernes 22 de mayo

La compañía Afinia toma medidas preventivas de seguridad para proteger a los usuarios, trabajadores y contratistas en la ciudad de Valledupar, Cesar, debido a advertir que pueden existir interrupciones del orden público. Afinia adelanta maniobras técnicas para estabilizar el sistema eléctrico y suspenderá la atención presencial en la oficina de Valledupar, Cesar, este viernes 22 de mayo.

La empresa toma medidas preventivas de seguridad para proteger a usuarios, trabajadores y contratistas después de advertir interrupciones del orden público. Paralelamente, adelanta maniobras técnicas para estabilizar el sistema eléctrico en la capital del Cesar , específicamente en Valledupar .

La atención presencial se suspenderá en la oficina de Valledupar, Cesar, este viernes 22 de mayo. Afinia, comunidad y Alcaldía de Curumaní acordan el fin del bloqueo en la Troncal de Oriente a raíz del incremento significativo de la demanda de energía derivado de las altas temperaturas. Afinia continúa desarrollando maniobras y atendiendo las condiciones de inestabilidad registradas en los últimos días. La empresa mantiene un compromiso con el Cesar y trabaja para fortalecer la infraestructura eléctrica





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