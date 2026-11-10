Agencia Clave triunfa en Reed Latino y consolida su liderazgo en consultoría política en Colombia

La agencia de consultoría política fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña obtuvo el primer lugar en Reed Latino, superando a competidores de México, Chile y Perú, reafirmando su expertise en estrategias electorales.

La agencia de estrategia y comunicación política Clave, fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña, se adjudicó el premio más relevante del sector durante la última edición del Reed Latino. Este certamen, ampliamente reconocido como el evento de mayor prestigio para la consultoría política en toda Latinoamérica, congregó a profesionales de alto nivel de la región para competir en un escenario internacional. En esta oportunidad, solo un grupo selecto de consultores colombianos logró alzarse con la victoria frente a contendientes altamente calificados procedentes de México, Chile y Perú, demostrando la capacidad competitiva del talento nacional.

Clave está a punto de celebrar su primer aniversario en el mercado. A pesar de este corto pero exitoso período de trayectoria independiente, la firma se ha posicionado firmemente entre las nuevas y mejores consultoras emergentes de la región. Su ascenso rápido se debe a su capacidad para competir y sobresalir con éxito en temas especializados de gestión y comunicación gubernamental, estableciendo un estándar de excelencia que distingue a la agencia de sus pares recién llegados.

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El equipo actual de Clave asesora a alcaldes y gobernadores de todo el país, además de brindar servicios a congresistas y personalidades políticas y gremiales. Esta amplia cartera de clientes de alto nivel refleja la confianza depositada en la agencia por figuras clave del poder local y nacional. La diversidad de sus clientes, que abarcan desde el nivel municipal hasta el congresional, valida la versatilidad y la robustez de las metodologías implementadas por sus fundadoras, Valeria Restrepo e Isabella Peña.

Asimismo, la agencia ya se encuentra trabajando con una sólida proyección de cara a las próximas elecciones del próximo año. Su objetivo es replicar su metodología ganadora en los nuevos retos democráticos que vivirá el país. Esta preparación anticipada sugiere una estrategia a largo plazo para mantener su liderazgo en el sector, adaptándose a las dinámicas cambiantes del panorama político y asegurando que sus clientes estén bien equipados para enfrentar los procesos electorales futuros.

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El reconocimiento obtenido en el Reed Latino representa un triunfo tras años de experiencia en el sector, experiencia que hoy consolidan en la emergente agencia bajo su nueva marca. Este logro no solo celebra el esfuerzo reciente del equipo, sino que también reconoce la trayectoria previa de sus fundadoras en la industria. La victoria en este foro internacional sirve como un sello de calidad que refuerza la reputación de Clave como una firma de referencia en la estrategia política contemporánea.

En el Reed Latino también fueron premiados otros consultores destacados de la región, como Carlos Suárez, reconocido por la campaña del actual presidente Abelardo de la Espriella. La presencia de nombres de este calibre en la ceremonia subraya la importancia del evento como un termómetro de la actividad política en América Latina. Para Clave, compartir este escenario con profesionales de la talla de Carlos Suárez y otros ganadores de países vecinos eleva aún más el prestigio de su reciente reconocimiento y consolida su posición en el mapa regional de la consultoría política.