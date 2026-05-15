Agenda cargada con gastronomía Caribe, humor y eventos culturales para disfrutar durante los puentes

La administración local y la editorial El Heraldo proponen una amplia agenda cultural y gastronómica para el último puente festivo del año, con actividades en diferentes municipios costeros. Algunos de los eventos recomendados incluyen los Internationales de Sabores en Pital de Megua, un espectáculo de Pop/Rock con Lea Morat y Silvestre Dangond, una velada cargada de humor y nostalgia con Joselo de Colombia y las actuaciones del comediante y la búsqueda del próximo James Bond en Barranquilla.

Llega un nuevo puente festivo y con este una agenda cargada de planes con gastronomía Caribe, mucha risa, arte y folclor para disfrutar con toda la familia.

Precisamente, iniciamos los recomendados de EL HERALDO con el IV Festival Gastronómico de Sabores en Pital de Megua. Lea Morat lleva a Silvestre Dangond a su universo del Pop/Rock con ‘Lo poco que yo quiero’ Este 17 de mayo en la plaza de este corregimiento baranoero los asistentes podrán degustar más de 18 deliciosos platos como sancochos trifásicos, variedad de carnes, pescados, arroces, pasteles y otras variedades gastronómicas.

Aquí 18 matronas estarán participando con deliciosos platos como sancochos trifásicos, gallina, pescados, carnes, variedad de arroces, cerdo y pasteles. En este espacio también participaran las artesanas con más de ocho puestos con bisuterías, tejidos y artesanías elaborados con totumos.

Este es un evento que ya es tradición y este año viene cargado de más sabor para ponerle la sazón a la tierra del pastel, es un recorrido por lo mejor de la gastronomía en un solo lugar, la plaza de este corregimiento a partir de las 9 de la mañana.

‘Continuamos apoyando la gastronomía de nuestra gente porque es una forma de mover la economía de los hogares que les sirve para el sustento de su familia’, expresó Edinson Palma, alcalde municipal. La agenda también incluye una velada cargada de humor, nostalgia y talento local. El comediante barranquillero Joselo de Colombia celebrará sus 30 años de trayectoria artística con un espectáculo especial el próximo viernes 15 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro José Consuegra.

‘Homenaje a los embajadores’ se reedita, despertando la nostalgia y Unix, también estará presente La búsqueda del próximo James Bond, mientras que ya en el Palacio Amarillo de La Aduana hay dos exposiciones que pueden ser visitadas por el público





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gastronomía Caribe Humor Arte Y Folclor Premio James Bond Fiesta De Pital De Megua Teatro José Consuegra Palacio Amarillo De La Aduana Mascaras De Identidad Exposiciones Y Shows Barranquilla Pital De Megua Portal Del Prado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Del FICCI a Cannes: ‘No nacidos’, cortometraje llevará cine del Caribe a FranciaLa cineasta Liannys Badillo convirtió una vivencia traumática en una obra de cine fantástico que ahora tendrá vitrina en uno de los festivales más importantes del mundo.

Read more »

Demandas de energía en el Caribe colombiano afectan servicio eléctricoAfinia, la empresa prestadora del servicio de energía en el Caribe colombiano, advirtió a sus usuarios de una sobrecarga en los circuitos debido al aumento de la demanda de energía en varias provincias del país. Afinia adelantará trabajos técnicos para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía, mientras la dirección marítima informa de un incremento significativo de las temperaturas en los próximos días.

Read more »

Del FICCI a Cannes: ‘No nacidos’, cortometraje que llevará el cine del Caribe a FranciaLa cineasta Liannys Badillo convirtió una vivencia traumática en una obra de cine fantástico que ahora tendrá vitrina en uno de los festivales más importantes del mundo.

Read more »

Afro Caribe Fest 2026 en Cartagena: fecha y programación de la segunda ediciónLa segunda edición rendirá homenaje a África desde el Caribe, para resaltar la conexión ancestral. El programa de Asuntos Étnicos lidera la iniciativa.

Read more »