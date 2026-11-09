Agenda Cultural Bucaramanga: Orquesta UNAB, EMAFEST y Concursos del 9 al 12 de Noviembre

Descubre la agenda cultural de Bucaramanga del 9 al 12 de noviembre con la Orquesta Sinfónica UNAB, EMAFEST 2026 y eventos gratuitos en bibliotecas y teatros.

La segunda semana de noviembre ha llegado a Bucaramanga con una programación cultural vibrante que fusiona expresiones artísticas locales con propuestas internacionales. Desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre, diversas instituciones abrirán sus puertas para facilitar el encuentro comunitario围绕 la creación, la memoria histórica, la lectura y las artes escénicas.

Apertura Literaria y Exposiciones Gastronómicas

La Casa del Libro Total inicia la agenda este lunes 9 de noviembre con el lanzamiento del libro La poesía es mi patria. Este evento está dedicado al poeta Antonio Acevedo Linares, reconocido colaborador del Magazín Cultural de Vanguardia. La presentación oficial se llevará a cabo a las 6:00 p. m. con entrada libre para todo el público asistente.

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Paralelamente, el Centro Cultural del Banco de la República mantiene abiertas dos exposiciones importantes. La muestra Cocinas del Pacífico: saberes y recorridos explora las tradiciones alimentarias de comunidades indígenas y afrocolombianas. Junto a ella, Tipo, lito, calavera destaca la historia del diseño gráfico en Colombia.

Jornada Sinfónica y Actividades en la UIS

El martes 10 de noviembre ofrece una de las jornadas más variadas de la semana cultural. A las 12:00 del mediodía, el ciclo Cine Meridiano proyectará la película animada Megamente en el Auditorio Camacho Caro de la Universidad Industrial de Santander. Este acceso es gratuito para todos los espectadores.

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Entre las 2:00 p. m. y las 6:30 p. m., Neomundo acogerá Territorios que inspiran, una muestra de música y danza vinculada a EMAFEST 2026. Esta actividad destaca los procesos de formación artística de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. En el Centro Cultural del Banco de la República, el Bogotá Piano Trío realizará un concierto digital de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. con entrada gratuita.

El evento central de la tarde noche es el concierto Mozart y Tchaikovsky: historias cruzadas. La Orquesta Sinfónica UNAB cerrará su temporada artística de 2026 bajo la dirección del maestro Eduardo Carrizosa Navarro. La primera función es a las 7:00 p. m. en el Auditorio Luis A. Calvo de la UIS con inscripción previa gratuita.

Memoria Artística y Cierre de Temporada

El miércoles 11 de noviembre se enfoca en la memoria artística con el encuentro Archivos de artistas: Esperanza Barroso. Este evento del Centro Cultural del Banco de la República ocurre de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y permite analizar la trayectoria de la artista mediante documentos e imágenes.

La programación nocturna incluye la videoinstalación El erudito en la Casa del Libro Total y la obra de danza Más allá de los suspiros en la UIS. La Caja Negra del Teatro Santander recibirá a las 7:30 p. m. la obra teatral Lotería con entrada libre.

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La Orquesta Sinfónica UNAB ofrecerá su segunda presentación de Mozart y Tchaikovsky: historias cruzadas en la Gran Sala del Teatro Santander. Este cierre de temporada también será accesible libremente mediante inscripción y se transmitirá por su canal de YouTube oficial.

Continuidad del Programa EMAFEST 2026

La Escuela Municipal de Artes y Oficios continúa desarrollando EMAFEST 2026, una iniciativa integral que contempla 42 actividades programadas entre el 8 y el 30 de noviembre. Esta feria cultural refleja la diversidad de públicos y propuestas que conviven en la capital santandereana.

La programación incluye exposiciones de artes visuales y encuentros dedicados a la memoria cultural. Estas acciones se suman a los conciertos y eventos teatrales que enriquecen la oferta cultural de la ciudad. La agenda confirma el compromiso institucional con el acceso democrático a las artes escénicas y visuales en la región.