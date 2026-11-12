Agenda Cultural del Puente Festivo en Bucaramanga: 13 al 16 de noviembre

Descubre la completa agenda cultural del puente festivo en Bucaramanga y su área metropolitana. Descubre festivales de música, cine, literatura y artes escénicas.

El área metropolitana de Bucaramanga se prepara para recibir una densa programación artística y cultural durante el puente festivo que se desarrolla entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre. Esta iniciativa busca integrar a la población local y a los visitantes en una serie de actividades que abarcan desde grandes conciertos musicales hasta exposiciones patrimoniales y encuentros literarios.

La iniciativa promueve el acceso al arte en espacios públicos y privados, permitiendo que municipios como Piedecuesta, Floridablanca y Girón lideren eventos de talla regional e internacional. La diversidad de propuestas garantiza opciones para todos los gustos, asegurando que la música, el teatro, el cine y la gastronomía sean los protagonistas principales de esta celebración en Santander.

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Música y Artes en el Viernes 13

La actividad oficial inicia en Floridablanca con el Festival de Bandas Marciales Escolares, el cual transitará por las calles delimitadas entre el Colegio José Elías Puyana y el parque principal desde las 8:00 de la mañana. Posteriormente, el barrio Panorama acogerá el Festival de Literatura entre las 3:00 y las 5:30 de la tarde, mientras que el Parque de la Familia en La Cumbre será el escenario para el Festival Gesto Vivo, dedicado al teatro comunitario.

En la capital, la Casa de la Cultura Custodio García Rovira albergará una jornada especial de Museo en Movimiento. Esta actividad combina una exposición fotográfica, disponible de 3:00 a 5:00 de la tarde, con proyecciones de cortometrajes que se extenderán hasta las 8:30 de la noche. El ingreso a este evento cultural en Bucaramanga es completamente gratuito, facilitando el acceso a la población.

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La Casa del Libro Total también abre sus puertas a las 5:00 de la tarde con un cineforo centrado en la película La mansión de Araucaima, adaptación basada en la obra del escritor Álvaro Mutis. A la 6:00 de la tarde se realizará el encuentro Danee Animation. Paralelamente, Girón conmemora su arquitectura colonial con La Puerta a Santander a las 4:00 de la tarde en el Parque de las Nieves, mediante un conversatorio y reconocimientos a fachadas tradicionales.

Festivales Musicales el Sábado 14

El sábado 14 de noviembre se consolida como uno de los días de mayor intensidad cultural, destacando dos eventos masivos en municipios vecinos. El Parque La Libertad de Piedecuesta acogerá desde las 4:00 de la tarde el Festival de La Tigra. Este encuentro gratuito reunirá expresiones musicales que incluyen carranga, rap, vallenato y propuestas alternativas, extendiéndose hasta el domingo 15.

En Floridablanca, el estadio Álvaro Gómez Hurtado será sede del megaconcierto central de las Ferias y Fiestas Dulces de Corazón. La cartelera confirma la presencia de artistas de renombre internacional como Puerto Rican Power, Sergio Vargas, Jessi Uribe, Rafa Pérez y Kari Castillo. La entrada es gratuita, pero requiere boletería previamente distribuida por los canales autorizados establecidos por la organización.

La tradición musical andina tendrá un momento destacado en el parque principal de Floridablanca con las eliminatorias del XXVIII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. Este evento, programado entre las 6:00 y las 10:00 de la noche, busca preservar las voces y cuerdas que han definido la historia musical del país, reuniendo a artistas locales y regionales en un duelo de talento.

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Eventos en Bucaramanga y Girón

La capital santandereana mantiene su dinamismo cultural con el Centro Cultural del Oriente, donde se desarrollará una nueva edición de EMAFEST. La programación incluye iniciación musical infantil en las horas de la mañana y un Festival de Bandas de Música Moderna durante la tarde. Por otro lado, el auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander recibirá a las 7:00 de la noche el concierto Feel-Armónico, interpretado por la Orquesta Filarmónica Joven de Santander y el grupo Cuarenta Grados.

La noche del viernes 13 también tendrá un enfoque especial en Bucaramanga con la primera jornada del Festival La Caja Negra en el Teatro Escuela. Este espacio musical presentará a las agrupaciones Chite, La Matachera, La Turbia y Obdulio Durán Durán. Adicionalmente, el club Neomundo programará un concierto exclusivo de Candlelight a las 8:30 de la noche, reinterpretando los grandes clásicos del vallenato a través de la formación de un cuarteto de cuerdas.

Perspectivas y Cierre del Puente

La agenda cultural continúa con eventos como el Oblea Fest y las muestras de artesanías en Girón, ampliando el radio de acción hacia el patrimonio local y la gastronomía. Diversos encuentros ofrecerán entrada gratuita, mientras que otros requerirán boletería o condiciones específicas de ingreso, permitiendo a los ciudadanos planificar sus actividades con antelación.

Esta serie de actividades demuestra el compromiso de las instituciones y organizadores por mantener vivas las tradiciones y fomentar nuevas expresiones artísticas. La variedad de propuestas asegura que, a lo largo de estos días festivos, residentes y turistas puedan disfrutar de una experiencia integral que conecta la cultura con la identidad del departamento de Santander.