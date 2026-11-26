Descubre los eventos clave en Medellín este fin de semana, desde el festival Vertical Week hasta Expopet, concursos musicales y ferias de arte en la capital antioqueña.

Medellín se transforma este fin de semana con una oferta cultural y de entretenimiento diversa que trasciende el auge de la Comic Con. Mientras la convención de cómics concentra miradas globales, la capital antioqueña pone en marcha cuatro iniciativas distintas que abarcan desde la innovación audiovisual vertical hasta la convivencia responsable con mascotas. Estas actividades se desarrollan entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Innovación audiovisual vertical en Ciudadela C4TA

La Medellín Vertical Week (MVW) continúa su recorrido en la Ciudadela C4TA, un espacio dedicado a la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje, con programación que finaliza el domingo 29 de noviembre. Este festival se erige como la primera iniciativa de su tipo en el continente americano centrada en el formato 9:16, el estándar visual predominante en plataformas como TikTok e Instagram. Organizadores como Julián Duque, cocreador del evento y director ejecutivo de MBS Music, señalan que el lenguaje audiovisual ha girado permanentemente para adaptarse a la mirada actual de las audiencias. La agenda abarca cine, música, deportes y videojuegos, integrando la inteligencia artificial como un eje transversal fundamental en la creación contemporánea.

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Competencias y proyecciones internacionales

El evento ofrece dos franjas diferenciadas: una abierta al público general con proyecciones en el espacio público y experiencias inmersivas, y otra para acreditados con talleres magistrales y laboratorios. Entre los invitados internacionales destaca Ronan Wong, pionero en películas gamificadas y microdramas en Asia, y Fabricio Ferrera de C21Media. Una de las atracciones centrales es el Fantastic Vertical Challenge, donde creadores de América Latina filman cortometrajes de 30 segundos a 4 minutos. Las obras seleccionadas podrían llegar al mercado del Festival de Cannes en 2027, consolidando a Medellín como un territorio atractivo para nuevas producciones audiovisuales.

Feria de mascotas y salud mental en Plaza Mayor

Expopet Medellín, organizada por Corferias, llega a su segunda edición del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en Plaza Mayor, respondiendo a que el 83 % de los hogares antioqueños convive con perros o gatos. Con un costo de entrada general de $15.000 y acceso gratuito para menores de 14 años, la feria explora la relación entre la tenencia responsable y el bienestar emocional de las familias. Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias, enfatiza la importancia de generar conciencia sobre la salud mental y la dignidad en el trato hacia los animales de compañía mediante charlas con expertos.

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Actividades académicas y recreativas para familias

La programación incluye una gran jornada de adopción, un encuentro de razas y sesiones de yoga con perros, buscando promover una convivencia segura y saludable. Los asistentes que lleven sus mascotas deben presentar el carné de vacunación actualizado, mantener a los animales con correa o arnés y utilizar bozal si es necesario. Las entradas pueden adquirirse en la preventa digital o en las taquillas del Pabellón Blanco de Plaza Mayor, donde el horario de atención se extiende de 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Este espacio busca reconocer el valor incuestionable de las mascotas en la estructura familiar contemporánea.

Concurso de bandas y salón de ilustración

La Alcaldía de Medellín también celebra la edición 12 del Concurso Internacional de Bandas Medellín Marcha Musical los días 28 y 29 de noviembre en la Universidad Nacional sede El Volador. Este evento de entrada libre ofrece un escenario para agrupaciones musicales en el Coliseo Polideportivo ubicado en la carrera 65 # 59A-110. Simultáneamente, el sábado 28, el 5.° Salón de Ilustración MED abre sus puertas en la Universidad Pontificia Bolivariana, presentando una feria dedicada a productos ilustrados y artes visuales. Estas iniciativas complementan la oferta cultural con opciones educativas y artísticas de alto valor para la comunidad.