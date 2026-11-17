Calendario detallado de protestas, marchas y eventos culturales en Bogotá entre el 17 y el 22 de noviembre. Incluye horarios, rutas de TransMilenio y puntos de encuentro clave.

La capital colombiana se prepara para una intensa semana de protesta social que abarca desde el martes 17 hasta el domingo 22 de noviembre. Esta agenda de movilización incluye plantones, marchas a nivel nacional y actividades culturales en múltiples localidades de la ciudad.

Calendario central y manifestaciones clave

La jornada más cargada de eventos estará marcada por la convocatoria del Paro Nacional, impulsado por centrales obreras y sindicatos. El jueves 19 de noviembre será el epicentro de las acciones, con una marcha principal que partirá del Parque Nacional a las 9:00 a. m. y llegará a la Plaza de Bolívar. Además, a las 11:30 a. m. habrá una vigilia silenciosa frente a la Embajada de Israel.

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En la mañana del mismo jueves, a las 10:00 a. m., se realizará la movilización llamada 'La Peda se Moviliza' desde la Universidad Pedagógica Nacional. Una hora más tarde, a las 11:00 a. m., tiene lugar 'El Paro al Barrio' desde el monumento almirante Padilla en Park Way. Estas acciones se suman a las protestas de maestros contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Agenda específica del miércoles y viernes

El miércoles 18 de noviembre incluye dos actividades importantes a partir de las 9:00 a. m. La primera es el plantón 'El antisionismo no es antisemitismo' en el salón Comuneros del Concejo de Bogotá. La segunda es una jornada cultural por la memoria de Eduardo Loffsner Torres en la Universidad Pedagógica Nacional.

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Para el viernes 20 de noviembre, la agenda contempla dos encuentros. A las 2:00 p. m. se repite la actividad cultural en memoria de Eduardo Loffsner Torres. Posteriormente, a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el encuentro '¡Las mujeres nos movilizamos seguras por Fontibón!' en el parque fundacional de la localidad.

Mobilizaciones del domingo y afectaciones al transporte

El domingo 22 de noviembre concentra varias actividades en Chapinero y el centro de Bogotá. A las 9:00 a. m. comienza la 'Gran marcha nacional contra la impunidad' desde el Club El Nogal. También hay una movilización similar desde la Dirección de Sanidad del Ejército con destino a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las personas deben consultar la agenda para anticipar sus recorridos debido a posibles afectaciones en la movilidad y cambios en las rutas de TransMilenio. Una actividad programada a las 5:00 p. m. en la estación Las Aguas de TransMilenio busca apoyar la jornada del Paro Nacional.