Agenda Festiva Antioquia: Fiestas, Música y Tradiciones en Noviembre

Descubre la programación oficial de las fiestas de Betulia, Valparaíso, Abejorral y Caicedo durante el segundo puente de noviembre en Antioquia. Conciertos y tradiciones rurales.

Cuatro municipios antioqueños lideran la oferta cultural para el segundo puente festivo de noviembre, enfocándose en la música tradicional, la gastronomía y las costumbres campesinas. Betulia, Valparaíso, Abejorral y Caicedo han diseñado programas detallados para recibir tanto a residentes como a turistas que buscan alternar con el ambiente de Medellín durante estas fechas señaladas.

Betulia Celebra sus Fiestas de la Cosecha

Las XXXV Fiestas de la Cosecha en Betulia se encuentran en su etapa culminante, un evento que conmemora la riqueza cafetera y las tradiciones locales con una densa agenda musical y cultural. La celebración abrió sus puertas el 11 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 16, consolidándose como un referente obligatorio para el folclore paisa.

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El sábado 14 marca un hito con el inicio de las actividades a las 9:00 de la mañana, donde el Parque Principal albergará una exposición de emprendedores y el II Encuentro Departamental de Danza. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, el Parque Educativo dará pie al tradicional desfile Entre Herraduras y Cafetales, una cabalgata emblemática de la región.

La noche del sábado presenta un cartel de alto nivel con presentaciones de Grupo Sólido, Don Ebrio y el cierre a las 12:00 de la madrugada con el cantante Jhonny Rivera. Este artista se suma a una lista que incluye a Over Vásquez, Argemiro Jaramillo, Junior Santiago y Los Relicarios, garantizando un ambiente festivo prolongado.

El domingo 15 continúa con un encuentro de música parrandera y campesina desde las 11:30 de la mañana, destacando un concierto de homenaje póstumo a Augusto Montoya. La velada nocturna potenciará la línea vallenata con actuaciones de Mariachi Trompetas de Oro, Over Vásquez, Argemiro Jaramillo y Junior Santiago Vallenato.

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El cierre oficial del evento en Betulia ocurrirá el lunes 16, con una jornada nocturna que incluye a Andrés Felipe Burbano Cruz, Gerson Palacio, Los Relicarios e Iván Ballesteros, rematando así una de las celebraciones más completas de la región.

Valparaíso Acoge el Festival Tartarín Moreira

En el suroeste antioqueño, el municipio de Valparaíso celebra el II Festival Tartarín Moreira los días sábado 14 y domingo 15 de noviembre, enfocándose en la música académica y popular. Este encuentro artístico busca resaltar el talento regional a través de una selección diversa de grupos y solistas invitados.

La programación del sábado inicia con la Sinfónica de la Provincia de Cártama, seguida por el Grupo Entreamigos, Abril Siabato, Trío Támesis y el grupo infantil Los de Siempre Volver. También actuarán Delcy Yaneth Estrada y David Gutiérrez, mientras que Ricardo Pérez y Jorge Mario Jaramillo se presentarán junto a Cantores del Alma.

El dueto Nocturnal cerrará las actividades del sábado con el acompañamiento al piano del maestro Eduardo Osorio, quien aporta una calidad técnica destacada al festival. Esta alianza musical busca elevar el estándar artístico de la celebración local.

El domingo 15 continúa con la Escuela de Música Javier Vélez de Valparaíso, el Dueto Sol y María, Grupo Entreamigos, David Gutiérrez y Dueto Voces Latinas. La jornada cierra nuevamente con la presencia de Delcy Yaneth Estrada, Ricardo Pérez, Jorge Mario Jaramillo, Cantores del Alma y el Dueto Nocturnal, manteniendo un flujo constante de propuestas musicales.

Abejorral Integra Deporte y Cultura Rural

Abejorral organiza el III Festival del Chócolo y la Cultura Agrícola en la vereda El Erizo, un evento que fusiona el deporte de alto rendimiento con la vida campesina tradicional. La actividad se desarrolla los días sábado 14 y domingo 15, ofreciendo una experiencia integral para la comunidad.

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El sábado 14 inicia a las 10:00 de la mañana con una jornada enfocada en actividades deportivas y muestras culturales que exhiben el dinamismo del municipio. A la misma hora, se lleva a cabo una jornada técnica de desparasitación y vitaminización para caballos, perros y gatos, priorizando el bienestar animal.

El domingo 15 comienza temprano con una caminata ecológica a las 7:00 de la mañana, partiendo desde el Parque Principal hacia la vereda El Erizo. Una hora después, se inicia una válida de ciclismo con salida desde el Coliseo, atrayendo a deportistas de diversas edades.

La tarde del domingo intensifica la fiesta con una cabalgata a las 2:00 que llega a la vereda, seguida de música en vivo con talento local e invitados especiales. El evento se extiende desde las 3:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada, creando un clima de unión comunitaria.

Caicedo Cierra la Muestra con Fraternidad

Caicedo completa el cuadrilátero festivo con las Fiestas de la Fraternidad y la Reconciliación, ofreciendo conciertos y actividades gastronómicas para el fin de semana largo. El evento atrae a figuras reconocidas del ámbito musical para garantizar una celebración memorable.

El cartel de artistas incluye a Jean Piero, exvocalista del Binomio de Oro, Joaquín Guiller, Los Inquietos del Vallenato y Milton Moncada y su Orquesta. Estas figuras aportan peso comercial y artístico al evento, facilitando el tránsito cultural desde Medellín hacia otros municipios.

Las celebraciones en Caicedo se extienden entre el sábado 14 y el lunes 16 de noviembre, proporcionando una alternativa estructurada para quienes desean escapar del tráfico urbano. Esta iniciativa demuestra la capacidad del departamento para descentralizar el entretenimiento y potenciar el turismo interno.