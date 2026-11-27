Guía completa de la jornada futbolística con detalles sobre Luis Fernando Díaz en el Clásico, Duván Zapata vs Lazio y los cuartos de final en Argentina y México.

El calendario futbolístico internacional presenta una agenda de alto nivel para este sábado 28 de noviembre, con múltiples encuentros destacados que involucran a figuras colombianas de primer nivel. El evento central será el partido entre el Hamburgo y el Bayern Múnich, que se disputará a las 9:30 a.m. hora de Colombia y será transmitido por ESPN. Este duelo permite a Luis Fernando Díaz Marulanda lucir con la camiseta bávara en búsqueda de recuperar la confianza tras la reciente derrota ante el Lille en la UEFA Champions League.

Luis Fernando Díaz lidera el ataque del Bayern Múnich

Luis Fernando Díaz Marulanda tendrá el protagonismo ofensivo para el Bayern Múnich debido a las ausencias confirmadas de Michael Olise y Harry Kane. El equipo bávaro se desplaza al estadio del Hamburgo con el objetivo de asegurar los tres puntos y devolver la estabilidad al grupo. La presencia de Díaz como figura clave del ataque es fundamental para mantener la racha competitiva del equipo en las competiciones continentales.

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La transmisión de este encuentro en Colombia estará a cargo de ESPN, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de seguir de cerca el desempeño del delantero nacional. El resultado de este partido podría influir en la moral del equipo alemán para los próximos desafíos de la temporada.

Jornada activa de Colombianos en la Liga Española

En la primera división del fútbol español, el Real Betis enfrenta al Rayo Vallecano desde las 8:00 a.m. por ESPN. Nelson Deossa y Juan Camilo Cucho Hernández forman parte de la plantilla dirigida por el ingeniero Pellegrini, quien viene de una victoria contundente de 2-0 como visitantes ante el Slovan Bratislava, con dos goles anotados por el atacante pereirano. Este triunfo refuerza la confianza del equipo hispalense en la liga local.

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Paralelamente, en la segunda división española, Yáser Asprilla jugará con el Girona en el encuentro contra el Eldense programado para las 10:15 a.m. Estas participaciones simultáneas demuestran la profunda inserción del talento colombiano en las ligas ibéricas, cubriendo tanto la élite como el ascenso.

Duval Zapata y Daniel Mosquera en Italia

En el contexto italiano, Duván Zapata defendirá los colores del Torino cuando el equipo reciba a la Lazio en el Olímpico de Turín a las 12:00 p.m. La Lazio se presenta como el líder actual del fútbol italiano, lo que convierte este duelo en un reto complejo para el Torino, cuya transmisión estará disponible en Disney+. La actuación de Zapata será determinante para intentar detener el liderazgo del rival.

En la segunda división italiana, Daniel Mosquera disputará el partido entre el Hellas Verona y el Empoli a las 9:00 a.m. a través de OneFootball. Esta jornada representa un escenario de competencia directa para el mediocampista colombiano, quien busca sumar minutos importantes con su club.

Presencia colombiana en la segunda división inglesa

El fútbol inglés también tiene protagonismo con jugadores colombianos en la segunda división. Yerson Mosquera comenzará su participación con los Wolverhampton Wanderers al visitar al Lincoln City a las 7:30 a.m. Por su parte, Jhon Elmer Solís jugará con el Birmingham City en el partido contra el Bolton Wanderers, programado para las 10:00 a.m.

Estos dos encuentros ofrecen a los seguidores en Colombia la posibilidad de monitorear el rendimiento de sus compatriotas en el sistema de ligas inglés, donde la competitividad y el ritmo de juego requieren una adaptación rápida por parte de los futbolistas.

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Cuartos de final en Argentina y México

El fútbol argentino avanza hacia fases decisivas con cuartos de final que incluyen a Santiago Arias. Vélez Sarsfield recibe al Independiente de Avellaneda en el estadio José Amalfitani a las 6:00 p.m. por ESPN. El lateral derecho colombiano milita en el equipo visitante, enfrentándose a un rival directo en esta instancia eliminatoria crucial.

A las 8:00 p.m., el Instituto enfrentará al River Plate, donde Jhon Emerson Córdoba disputará el partido ante Rafael Santos Borré. Este encuentro, también disponible en ESPN, enfrenta a dos figuras colombianas en un duelo de alto calibre dentro de la liga argentina.

En México, Camilo Vargas y el Atlas buscan la victoria en el estadio Jalisco contra el Tijuana a las 8:00 p.m. El equipo visitante se encuentra en una situación complicada tras la salida del entrenador Mohamed, conocido como el Turco. La transmisión estará a cargo de VIX.

Finalmente, Óscar Perea y Miguel Ángel Borja defenderán la camiseta del América en el partido contra el Monterrey de Stefan Medina a las 10:10 p.m. Este enfrentamiento, transmitido por VIX, reúne a varios de los nombres más reconocidos del fútbol colombiano en un escenario de la liga mexicana.