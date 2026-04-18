Agente de Policía Robado a Plena Luz del Día en Puente Aranda y Reacciona

Un miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá fue asaltado mientras llegaba a su hogar en Puente Aranda. Tras ser despojado de sus pertenencias, el oficial reaccionó intentando perseguir a los delincuentes, quienes huyeron en motocicleta. El agente denunció la creciente inseguridad en el barrio y el profundo valor sentimental de las joyas robadas.

Un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá vivió momentos de angustia el pasado jueves 16 de abril, cuando fue víctima de un robo a plena luz del día en la localidad de Puente Aranda , al suroriente de la capital colombiana. Las cámaras de seguridad de la residencia del oficial, ubicada en el barrio Santa Rita, captaron el instante exacto en que era abordado por dos delincuentes.

Alrededor de las 9:30 de la mañana, el uniformado regresaba a su hogar tras realizar compras y se disponía a abrir la puerta de su vivienda. En ese preciso momento, un sujeto con gorra blanca, chaqueta negra, pantalón de jean y zapatos blancos se aproximó corriendo, sacando un arma de fuego de su abrigo. Al percatarse de la amenaza, el agente vio cómo una motocicleta se acercaba, confirmando la presencia de un cómplice. En cuestión de segundos, el ladrón le arrebató un objeto de valor y se subió a la moto. El oficial relató a City Tv que los delincuentes lo siguieron desde que salió de su casa. 'Cuando venía de regreso a mi casa, otra vez, me venían siguiendo dos tipos en una moto, la cual yo no vi cuando estaba abriendo la puerta', detalló. El ladrón, empuñando el arma, exigió la entrega de sus pertenencias: 'Quieto, páseme el anillo'. El agente, ante el peligro inminente y la visión del arma, entregó el anillo que le había regalado su difunto padre. Acto seguido, el delincuente solicitó su cadena, y ante la dificultad del uniformado para quitársela, le pidió que 'la reventara'. Fue en ese instante que trabajadores de una obra cercana comenzaron a gritar pidiendo ayuda, lo que precipitó la huida de los asaltantes en la motocicleta. Sin embargo, lo que los ladrones no esperaban era que su víctima, aprovechando la oportunidad, sacaría su propia arma de fuego. 'Yo pertenezco a la policía y tengo mi armamento de propiedad. Cuando ellos me dieron chance, yo volteé, saqué mi arma de propiedad', explicó el agente. A pesar de su reacción, los delincuentes lograron evadir la persecución y escapar, perdiéndose de vista cuadras más adelante. El oficial expresó su frustración ante la creciente inseguridad en el barrio: 'La inseguridad en este barrio está imposible'. El impacto del robo trascendió lo material, causando un profundo daño emocional al agente, dado el valor sentimental del anillo, el último obsequio de su padre. 'Me regaló ese anillo y yo le tenía alto valor sentimental', afirmó visiblemente afectado. Según el afectado, la situación de inseguridad en el sector se ha intensificado en las últimas semanas, afectando no solo a él sino también a otros miembros de su familia y vecinos. 'Eso es una banda, en este barrio están robando mucho. Roban a vehículos y a personas. A mi hijo lo robaron hace un mes aquí, llegando a la casa, le robaron un celular, él tiene apenas 16 años, también lo robaron', añadió la víctima, evidenciando un patrón delictivo preocupante. La delincuencia en Puente Aranda no se limita a hurtos a mano armada; los residentes han denunciado que grupos delictivos realizan actos de 'medición de llaves' en las puertas de las casas, intentando ingresar a los hogares cuando están desocupados. 'Ellos primero timbran, si nadie sale entonces ellos empiezan a medir porque saben que la vivienda está sola. Pero la inseguridad está tenaz', sentenció el agente. El oficial concluyó su testimonio señalando la insuficiencia de recursos policiales para cubrir la demanda de seguridad en la zona: 'Yo pertenezco a la policía y pues, la policía no abarca para atender todos los casos o hacer rondas en los barrios. Faltan más policías, más seguridad'. Las autoridades continúan investigando estos hechos para dar con el paradero de los responsables. La comunidad espera medidas efectivas que contrarresten la ola de delincuencia que azota el sector. El incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la acción de la delincuencia organizada y la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad en Bogotá





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